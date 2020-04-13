İstifası kabul edilmeyen Süleyman Soylu'dan ilk açıklama

Dün istifa ettiğini duyuran ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istifası kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tüm bu gelişmelerden sonra ilk kez konuştu. Soylu, 'Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz' dedi.

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Dün başkent Ankara'da baş döndüren gelişmeler yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında, cuma akşamı sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından ortaya çıkan görüntülerin sorumluluğunu alarak istifa ettiğini duyurdu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan istifayı kabul etmedi.

'Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz'

Erdoğan tarafından istifası reddedilen Bakan Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi. Soylu açıklamasında “Allah hem milletimize hem de bizden umudu olanlara, bizi mahcup etmesin. Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz. Allah’a emanet olun” dedi.

Soylu istifasıyla ilgili ne demişti?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cuma gecesi alınan sokağa çıkma yasağı sonrası oluşan görüntülerle ilgili sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyleyerek istifa ettiğini duyurmuş, sosyal medya hesabından şu açıklamaları yapmıştı;

"Gayret ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir.

Başlangıçta kısıtlı saatler de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı.

Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı.

"Cumhurbaşkanım beni bağışlasın..."

İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiç bir zaman zarar vermek istemediğimi Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın...

Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum..

Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık...

Allah Milletimizi korusun..."