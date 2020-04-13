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Eczaneden ücretsiz maske için SMS kodu nasıl alınır

Sağlık Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında ücretsiz maskelerin artık eczanelerden dağıtılacağını söyledi. Ücretsiz olarak dağıtılacak olan maskeler için vatandaşa öncesinde kod gelecek ve kod ile eczaneden maske alma işlemi gerçeleştirilecek. Peki ücretsiz maske nasıl alınacak?

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Eczanelerden alınabilecek ücretsiz maskelerin başvuruları e-Devlet sisteminden yapılabiliyor. Eczanelerden maske alabilmek için kod gerekiyor peki ücretsiz maske kodu nasıl alınır?

SMS KODU İÇİN MESAJLAR NASIL GELECEK?

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, ücretsiz maske dağıtımının eczaneler üzerinden yapılması kararıyla ilgili açıklama yaptı. SÖZCÜ’ye konuşan Zafer Cenap Sarıalioğlu, “Eczanelerden ne zaman maske alınabilecek?” sorusuna şu yanıtı verdi: Şöyle bir önlemimiz var, Sağlık Bakanlığı o 20-65 yaş arası gruba toplu mesaj atmayacak. Kademeli bir şekilde mesaj atacak. Mesajı gelen vatandaşımız eczaneye gelecek. Diyelim yarın 50-65 yaş arasına mesaj gelecek, belki 3 saat sonra 30-50 yaş arasına mesaj gelecek. Yığılmayı bu şekilde önlemeyi planlıyoruz. 10 gün için kişi başı beş maske verilecek. Bu maskeler günlük, normal cerrahi maskeler.

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINACAK?

Tüm dünyada etkisini artırarak sürdüren corona virüsü salgınına karşı tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bu tedbirler kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın hayata geçirdiği uygulama ile 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılması kararlaştırılmıştı.

Ücretsiz maske dağıtımı da bugün öğlen saatlerinde uygulamaya geçti. Ücretsiz maskelerini almak isteyen vatandaşların eczanelere gidip T.C. kimlik numaralarını ve cep telefon numaralarını sisteme kaydettirmeleri gerekiyor. Bu bilgileri veren vatandaş cep telefonlarına gelen doğrulama kodunun ardından ücretsiz maskelerini alacak.

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