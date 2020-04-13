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Almanya'da 'Müslüman Doktorlar ve Tıpçılar Ağı' kuruldu

Anadolu Ajansı

Almanya'da ilk kez Müslüman sağlık çalışanlarından oluşan ''Müslüman Doktor ve Tıpçılar Ağı'' (MUAMED) kuruldu.

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MUAMED'in kurucularından Prof. Dr. Hüdayi Korkusuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doktorlar ağının Almanca konuşan ülkeler Almanya, Avusturya ve İsviçre'de yaşayan yaklaşık 250 doktor, eczacı ve diğer tıp uzmanlarından oluştuğunu söyledi.

Müslüman doktorların sorunlarını ve ihtiyaçlarını hastanelerde ve diğer ilgili yerlerde dile getirmek için resmi bir statü gerektiğini belirten Korkusuz, MUAMED'i kurarak bu anlamda ilk adımı attıklarını vurguladı.

Korkusuz, "Amacımız, Müslüman doktorların istek ve sıkıntıları bir tüzel kişilik olarak muhataplara iletmek. Bunun dışında kendi aramızda bilgi gelişimi, birbirimize destek olmayı amaçlıyoruz.'' ifadesini kullandı.

"Müslüman' kelimesi olmasına dikkat ettik"

Almanya'da Musevi, Katolik ve Protestan doktorların kendi dernek ve oluşumları bulunduğuna dikkati çeken Korkusuz, ''Diğer dinlere mensup doktorların kendi oluşumları mevcut. Biz de buradan hareketle doktorlar ağımızın kurulma aşamasında özellikle 'Müslüman' kelimesi olmasına dikkat ettik.'' diye konuştu.

Korkusuz, Almanya'da yaklaşık 5 milyon Müslüman bulunduğuna işaret ederek, ''Müslüman olan hastaların ihtiyaçları başta olmak üzere, diğer birçok konuda maalesef bilgi eksikliği var. MUAMED olarak bu konularda hastanelere tavsiye yazıları yazarak, Müslüman hastaların ihtiyaçları nelerdir bu konuda bilgilendirmeler yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da hastanelerde küçük kiliseler ile düşünce odası altında bazı ibadethanelerin bulunduğunu belirten Korkusuz, Müslümanların sayısının çok olduğu yerlerde mescitler açılması için de girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.

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