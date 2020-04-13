EBA TV konularından sınavda öğrenciler sorumlu mu?

Türkiye’de koronavirüs tedbirleri sebebiyle okullar 30 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edildi. Öğrencilerin eğitim süreçlerinin aksamaması için uzaktan eğitim ile ders işlemeye devam edecek. Peki öğrenciler EBA'da işlenen konulardan sorumlu mu?

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EBA üzerinden öğrenciler uzaktan eğitime devam ediyor. Peki öğrenciler Eğitim Bilişim Ağı ile gördükleri derslerden sınavlarda sorumlu tutulacak mı? Öğrenciler ve aileler uzaktan eğitim sistemiyle işlenen derslerin sınavlarda sorulup sorulmayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı canlı yayında uzaktan eğitim sistemi hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarının altını çizen Bakan Selçuk, öğrencilerin ulaşmak istedikleri her türlü bilginin EBA’da bulunduğunu ifade etti.

Açıklamasının devamında “ sadece uzaktan eğitim ile beklentiler karşılanamaz” diyen Selçuk uzaktan eğitim sistemiyle ilgili “ Öğrencilerin gireceği sınavlarda okulların açık olduğu zaman işlenen sorularını sınav paketimiz de var, tüm konuları işleyen soru paketimiz de var”dedi. Peki öğrenciler sınavlarda uzaktan eğitim sisteminde işledikleri konulardan sorumlu tutulacak mı? İşte öğrencilerin sınavlarda sorumlu olduğu konular…

LİSEYE GEÇİŞ SINAVINDA 1. DÖNEM SORULARI: Okulların 30 Nisan'a kadar eğitime ara vermesiyle öğrenciler girecekleri sınavlarda hangi konuların sorulacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Liseye Geçiş Sınavında (LGS) öğrencilerin 1. dönemde işledikleri Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi, İngilizce ve Din Kültürü konularından sorumlu olacağını açıkladı.

ÜNİVERSİTE SINAVI KONULARI BELLİ OLDU: MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı güncellenen YKS konuları ile ilgili açıklama yaptı: "2020 Yılında ÖSYM Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek TYT-AYT ve YDT Sınavlarında Derslere Göre Sorulacak Sorulara Ait Konu, Kazanım ve Açıklamalar"ın, 12. sınıf derslerine ait bölümü güncellendi. 9, 10 ve 11. sınıflarda herhangi bir güncelleme yapılmadı." ÖSYM tarafından 2020 yılında gerçekleştirilecek sınav konularına link üzerinden ulaşabilirsiniz.

ZİYA SELÇUK BURSLULUK SINAVI AÇIKLAMASI: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bursluluk ( İOKBS) sınavına girecek öğrenciler için açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar; "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."

ZİYA SELÇUKTAN SINAV AÇIKLAMASI: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı canlı yayında yapılacak sınavlara dair açıklamalarda bulundu. Koronavirüs önlemleri sebebiyle “Sınavlar nasıl olacak” sorusuna ihtimaller üzerinden cevap veren Selçuk, “Hemen, orta vadede uzun vadede açılacağı durumlar olabilir” dedi. Açıklamasının devamında öğrencileri mağdur etmek istemediklerini belirten MEB Bakanı ”Bu küresel bir sorun. Biz çözüm makamıyız. Ne tür tedbirler almamız lazım? Modellemeler yapmak lazım.” dedi.

Katıldığı canlı yayında Milli Eğitim Bakanlığının 2020 Eğitim takvimi ile ilgili sorulara da cevap veren Bakan Selçuk Yaz tatilinin ne zaman başlayacağı sorusuna “ her türlü senaryo ile çalışmamız var. Her türlü çalışmamız ve altyapımız var” diyerek cevap verdi. Hayatın devam ettiğini belirten Selçuk sükunet içinde, tedbirleri alarak gereğini yapacaklarını ifade etti.

TATİL SÜRESİ UZAYACAK MI: Okulların açılmasıyla ilgili eğitimsel açıdan eksik bulunmadığını belirten Selçuk” Biz yarın denirse, şartlar uygun olursa yarın başlarız. Ama bu konu tümüyle sağlık koşullarına bağlı. Buna bağlı olarak bu konuda yapılacak istişareler sonucunda birlikte karar veririz” dedi.

SINAVLAR ERTELENECEK Mİ: Sınavların ertelenip ertelenmeyeceği yönündeki soruya MEB Bakanı Selçuk şu yanıtı verdi.” Biz senaryolardan birisi olarak bunu tutuyoruz. Ama temel yaklaşımımız sınavı ertelememek. Biz sınavın zamanında olmasını istiyoruz. Ertelemek birinci kuralımız veya beklentimiz değil. Zaruret olmazsa, bir mücbir sebep olmazsa ertelemeyi planlamıyoruz. Ertelenebilir mi? Ertelenebilir. Mücbir bir sebep olursa.