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Almanya'dan Schengen vizesi bitenlere 'koronavirüs' jesti

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs ile mücadele devam ediyor. Corona virüs salgınına karşı Almanya'dan ülkede bulunan turistler için kritik bir karar alındı.

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Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelikte, Schengen vizesi sona eren yabancıların corona virüs (Covid-19) nedeniyle şimdilik sorunsuz olarak Almanya’da kalabileceği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, corona virüs krizinden dolayı kısıtlı veya durdurulan seyahat bağlantılarından dolayı ülkelerine dönemeyen ve Schengen vizeleri sona eren yabancıların 30 Haziran 2020 tarihine kadar oturma izni olmadan sorunsuz Almanya’da kalma imkanı sunan yönetmeliğin şu anda kendi ülkelerine dönemeyen kişilere yardımcı olmayı amaçladığı bildirildi.

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