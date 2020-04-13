Huawei P40 lite'ın Türkiye satış fiyatı belli oldu

Son yıllarda telefon piyasasını alt üst eden Huawei'nin yeni modeli P40 lite'ın Türkiye fiyatı belli oldu. P40 lite 3.199 TL'lik fiyatıyla, tercih konusunda rakiplerini geride bırakabilir.

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Huawei P40 lite'ın Türkiye fiyatı ile ilgili resmi duyuru sonunda geldi. Telefon Türkiye'de 3.199 TL’den alıcı bulacak. Bu da benzer fiyat bandındaki rakiplerine mücadele anlamına geliyor.

6.4 inçlik Punch FullView ekran ve yüzde 90.6’lık ekran/kasa oranı ile gelen telefonun ekranı kullanıcısına Full HD+ çözünürlük sunuyor.

Peki, Huawei P40 lite hangi özelliklere sahip?

Huawei P40 lite ekranda delikli bir tasarım bizi karşılıyor. Donanım tarafında ise 8 nm üretim teknolojisi ile üretilen Kirin 810 karşımıza çıkıyor. 8 çekirdekli işlemcinin bünyesinde Mali-G52 MP6 GPU grafik birimi yer alıyor.

6 GB belleğe sahip

RAM ve depolama alanına baktığımızda telefonun 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olduğunu görüyoruz.

Huawei P ailesi modellerinin en merak edilen özelliklerinden biri de kamera tarafı. P40 lite da bizi arkada dörtlü bir kurulumla karşılıyor. Ana kamera 48 Megapiksel çözünürlüğünde, bu ana kamerayı 8 Megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı lens, 2 Megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2 Megapiksel çözünürlüğünde makro kamera tamamlıyor.

Ultra geniş açılı lens 120 derecelik görüş açısına sahip. Makro lens ise 4 cm mesafeye kadar yakın nesnelere odaklanabiliyor. Dörtlü kamera kurulumu yapay zeka ile çalışan bir Bokeh Lensi de içeriyor. Ayrıca Süper Gece Modu da kamera kurulumunun bir diğer özelliği. Telefonun ana kamerası f/1.8 diyafram değerine sahipken, diğer kameraların diyafram değeri f/2.4.

Arka kamera kurulumu ile 1080p 30 FPS video kaydı gerçekleştirmek mümkün. Öndeki delikte ise 16 Megapiksel çözünürlüğe ve f/2.0 diyafram değerine sahip bir kamera kullanılıyor. Geniş açılı kamera 1080p 30 FPS video kaydı yapabiliyor.

Son olarak ülkemizde 3.199 TL’ye satın alınabilecek telefonun Gece Siyahı, Sakura Pembesi ve Yeşil renk seçeneklerine sahip olduğunu belirtelim.