Kocaeli'de borcunu alamadığı genci bacağından vurup teslim oldu

KOCAELİ'de kendisine borçlu olan Görkem O.'nun evine giden Aydın D., silahını çıkartarak genci bacağından yaraladı. Olay sonrası bölgeden uzaklaşan zanlı Aydın D., karakola giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kocaeli'de sabah saatlerinde, Kartepe'ye bağlı İstasyon Mahallesi Karanfil Sokak'ta alacak verecek kavgası yaralanmayla son buldu.

Aydın D., iddiaya göre, kendisine borcu olan Görkem O.'nun oturduğu binanın önüne aracıyla gelerek evin önünde duran Görkem O.'ya tabancayla ateş etti. Bacağından vurulan Görkem O., kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı Görkem O.'yu ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yakalanmadan kendisi teslim oldu

Polis ekipleri de aracıyla kaçan Aydın D.’yi yakalamak için çalışma başlattı. İlçenin çeşitli yerlerinde önlem alan ekipler aramasını sürdürürken Aydın D. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.