HABER /  YEREL

Kocaeli'de borcunu alamadığı genci bacağından vurup teslim oldu

KOCAELİ'de kendisine borçlu olan Görkem O.'nun evine giden Aydın D., silahını çıkartarak genci bacağından yaraladı. Olay sonrası bölgeden uzaklaşan zanlı Aydın D., karakola giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Abone ol

Kocaeli'de sabah saatlerinde, Kartepe'ye bağlı İstasyon Mahallesi Karanfil Sokak'ta alacak verecek kavgası yaralanmayla son buldu.

Aydın D., iddiaya göre, kendisine borcu olan Görkem O.'nun oturduğu binanın önüne aracıyla gelerek evin önünde duran Görkem O.'ya tabancayla ateş etti. Bacağından vurulan Görkem O., kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı Görkem O.'yu ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yakalanmadan kendisi teslim oldu

Polis ekipleri de aracıyla kaçan Aydın D.’yi yakalamak için çalışma başlattı. İlçenin çeşitli yerlerinde önlem alan ekipler aramasını sürdürürken Aydın D. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
İHA Süleyman Soylu'dan ilk açıklama haberini geri çekti! Özür diledi
Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı! Hastaların 3'te 1'inde görüldü
Dolar haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı! İşte son durum
Çin'de bitme noktasına geldi denilmişti son gelen haber korkuttu
Altının gram fiyatında yeni rekor! Koronavirüs etkisi
Kızı ile sevgilisi miras için babasını zehirli gözleme ile öldürdü
ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'dan Schengen vizesi bitenlere 'koronavirüs' jesti
Huawei P40 lite'ın Türkiye satış fiyatı belli oldu
Lyon Luiz Gustavo'ya talip oldu
Dünya genelinde koronavirüs aile içi şiddeti artırdı! Yapılan araştırma ortaya çıkardı
Eczaneden ücretsiz maske için SMS kodu nasıl alınır
Acun Ilıcalı Survivor birleşme partisinde Hadise'yi ifşa etti sevgilisinden bağlandı
Yorumlar