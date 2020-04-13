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İHA Süleyman Soylu'dan ilk açıklama haberini geri çekti! Özür diledi

İhlas Haber Ajansı sabah saatlerinde geçtiği, "Erdoğan'ın istifasını kabul etmediği Soylu'dan ilk açıklama" haberini çekti, abonelerinden özür diledi

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İHA, "Erdoğan'ın istifasını kabul etmediği Soylu'dan ilk açıklama" haberini çektiğini duyurdu.  İHA'dan yapılan açıklamada, "Bakan Soylu’dan ilk açıklama: 'Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz' başlıklı haberimiz kaynağından iptal edilmiştir. Düzeltir abonelerimizden özür dileriz" denildi. 

Haberde şu ifadeler kullanılmıştı: 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını kabul etmediği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı ilk açıklamada, "Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz." dedi. 

Soylu, “Allah hem milletimize hem de bizden umudu olanlara, bizi mahcup etmesin. Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz. Allah’a emanet olun” ifadesini kullandı. 

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