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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde sokağa çıkma yasağı, ekonomik tedbirler ve askerlik terhisleri ele alınacak. Toplantı sonrası Erdoğan ulusa sesleniş konuşması yapacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında telekonferans sistemiyle yapılacak toplantıya çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul'daki Tarabya Huber Köşkü'nden katılacak.

Kritik toplantıda; koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler, önlemlerin yansıması ve uygulanması ile virüsün ekonomideki etkileri değerlendirilecek.

Soylu ve Koca sunum yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sunum yapacağı kabine toplantısında koronavirüsle mücadele için yürütülen çalışmalar, alınan tedbirlerin uygulamalara yansıması konuları değerlendirilecek.

Sokağa çıkma yasağı

Sokağa çıkma yasağına ilişkin uygulama ve bu yasağın önümüzdeki günlerde yaygınlaştırılıp yaygınlaştırılmayacağı konuları da toplantıda ele alınacak. Yasağın hafta sonları uygulanmaya devam etmesi bekleniyor. Toplantıda önümüzdeki süreçte planlanan tedbirler de değerlendirilecek.

Asker terhisi 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da askerlerin terhis ve celp dönemlerinin ertelenmesine ilişkin sunumu yapması ve bu hafta içi bu yönde bir kararın alınması bekleniyor.

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