Fatih Terim'den yönetime: Muslera hariç hepsi gidebilir

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni sezon için yönetimle görüşürken “Muslera hariç herkes gidebilir” dedi. Terim, yönetime Falcao’nun bile satılabileceğini iletti.

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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilerle görüşerek gelecek sezon için düşüncelerini söyledi. Terim, Muslera hariç diğer yabancıların gerekirse satılabileceğini ifade etti.

Fatih Terim'in Falcao, Feghouli, Marcao, Luyindama ve Linnes gibi yabancıların da iyi bir teklif gelmesi durumunda gelir elde etmek için satılabileceğini söylediği ortaya çıktı.

Birçok isimle yollar ayrılacak

Nagatomo, Mariano ve Andone'nin sezon sonunda sözleşmeleri bitiyor. 3 isimle sözleşme yenilenmeyecek. Ayrıca Jimmy Durmaz, Babel ve Diagne ile de yollar kesin olarak ayrılacak.





Donk'un durumu netleşmedi

Donk'un durumu henüz netleşmezken Selçuk İnan'a da jübile yapılacak. Cimbom'da Emre Akbaba, Ömer Bayram, Adem Büyük ve Taylan Antalyalı yerli oyuncular oldukları için kalacak. Falcao olmak üzere Feghouli, Marcao, Luyindama ve Linnes'in durumları netlik kazanmadı.