Avrupa Birliği yerli otomobilimiz TOGG'un tasarımını tescil etti!

Yerli otomobil üretmek için uzun bir süredir çalışmalarını yürüten Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), bir yandan da tescil başvurularını sürdürüyordu. Bu çalışmaların sonucunda da Avrupa Birliği yerli otomobilin tasarımını tescil ederek kabul etti.

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Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, TOGG, Asya ve Amerika’daki tescil işlemlerini de bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyor.

TOGG mühendislerinin ortaya çıkardığı tasarım, birçok kişi tarafından takdir edilmiş ve beğenilmişti. Şimdi de Avrupa Birliği yerli otomobilin tasarımını tescil etti ve bu tasarımın başka firmalar tarafından kopyalanmasının önüne geçildi. Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi tarafından aracın iç ve dış tasarımı tescillendi.

5 yıl geçerli olacak bu tescilin yanı sıra, TOGG’un önemsediği iki bölgedeki tescil işlemi de 2020 yılı içerisinde tamamlanacak. Asya ve Amerika’da da tasarımın yıl içerisinde tescil edilmesi ön görülüyor.

TOGG'un tasarımı için 150 bin saat çalışıldı

Tescil edilen bu tasarımın arkasında ise sıkı bir çalışma yatıyor. TOGG tasarım ve mühendis ekiplerinin bu aracı ortaya çıkarmak için 150 bin saat çalıştığı belirtiliyor. Bu süreçte ilk olarak, Türkiye’den ve Dünya’dan 18 tasarım evinin çalışmaları değerlendirmeye alındı.

TOGG tasarım evi, bu çalışmalar arasından belirlenen 3 tasarım eviyle yola devam etmeye karar kıldı. Akabinde 2 boyutlu tasarım yarışması yapıldı. Bu yarışma 4 adımdan oluştu ve 6 ay kadar sürüdü. Ayrıca bu süreçte de 100’den fazla tema ortaya çıktı.