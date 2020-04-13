Nur Viral evlilikleri ilk eşi kimdir kaç çocuğu var?

Beyaz TV ekranlarında haftaiçi hergün Hayatta Her Şey Var programını sunan Nur Viral'in özel hayatı ve evlilikleri ile merak ediliyor. 2 kez evlilik yapan deneyimli sunucu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem ile kısa bir evlilik yaşamış ve çift 2019 yılında yollarını ayırmıştı.

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Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ve her hafta farklı bir formatın işlemdiği Hayatta Her Şey Var programının sunucusu Nur Viral'in hayatı merak konusu oldu. Reklamlarda oynayan ve uzun yıllardır sunuculuk yapan Nur Viral iki kez evlilik yaptı ve bir kızı var. Nur Viral son evliliğini 2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem ile evlendi.

Nur Viral kimdir: 1993 yılında yayın hayatına başlayan Nur Viral, çeşitli radyo kanallarında sunuculuk ve yayın yönetmenliği yaptı. Sağlık programı sunmaya ilk olarak Tatlıses TV'de başlayan Nur Viral, uzun yıllar Hayat Ağacı isimli sağlık programının sunuculuğunu üstlendi.

Tatlıses Tv ardından Kanal 7, TNT, Samanyolu TV, Show TV, Türkmax Gurme ve Beyaz TV olmak üzere pek çok farklı kanalda yemek ve sağlık programları yaptı. Nur Viral, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem ile evlendi. ‘Hayatta Her Şey Var’ programının sunuculuğunu üstlenmeye devam eden Nur Viral, bir mobil markasının reklam yüzü oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi danışmanı Cemil Ertem ile televizyon sunucusu Nur Viral 2016 yılında Roma'da dünyaevine girmişti. Önceki evliliklerinden birer çocukları bulunan çift 7 aydır ayrı yaşıyordu.

Nur Viral ile eşi Cemil Ertem boşandı!

Beyaz tv de sunuculuk yapan Hayatta her şey var programını sunan Nur Viral ile eşi Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Ekonomist Cemil Ertem boşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi danışmanı Cemil Ertem ile televizyon sunucusu Nur Viral 2016 yılında Roma'da dünyaevine girmişti. Çiftin boşandıkları öğrenildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi danışmanı Cemil Ertem ile televizyon sunucusu Nur Viral 2016 yılında Roma'da dünyaevine girmişti. Önceki evliliklerinden birer çocukları bulunan çift 7 aydır ayrı yaşıyordu.

Ertem ve Viral yaklaşık 3 yıl süren evlilikleri ise Nisan ayında sona erdirdiler. Dostane bir ayrılık yaşayan çift, aldıkları karar gereği aile üyeleri dışında bu konuyu dillendirmediler.

Peki Nur Viral ve Cemil Ertem kimdir?



İkiliden ilk olarak Cemil Ertem'i tanıyarak başlayalım. 2014 yılında ilk eşini kaybeden Cemil Ertem, gazeteci ve ekonomist kişiliğiyle biliniyor.Gazeteci, yazar ve ekonomist doktor Cemil Ertem Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunudur. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. İstanbul Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yaptı.,

Cemil Ertem Atv Ana Haber’de siyaset ve ekonomi editörlüğü yaptı. Aynı zamanda Akşam gazetesi ve Daily Sabah gazetelerinde köşe yazarlığını sürdüren Cemil Ertem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi danışmanlığı görevini yapmakta.

Daha önce Engin Ertem ile evlilik gerçekleştiren Cemil Ertem’in eşi 2014 yılında kanser nedeni ile yaşamını yitirdi. Ertem'in bu evliliğinden Deniz isminde bir oğlu var.