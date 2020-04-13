Fatih Altaylı: Soylu istifayı bastı iki saat sonra 'kahraman' olarak geri döndü

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun önceki günkü istifa kararıyla günün kazananı olduğunu belirterek "Soylu istifayı bastı, iki saat sonra 'kahraman' olarak geri döndü." ifadesini kullandı.

Abone ol

HaberTürk yazarı Altaylı, kaleme aldığı yeni yazısında, istifa kararı verdiğini duyurduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifasını kabul etmediği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Dünün kazananı Soylu"

"Dünün kazananı hiç şüphesiz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu." diyen Fatih Altaylı, "Cuma akşamından, Pazar akşamına kadar Cuma günü ortaya çıkan görüntülerin sorumlusu idi. İktidara en yakın gazetenin Türkçe ve İngilizce edisyonlarının dahi hedefe koyduğu, beceriksizlikle suçladığı sorumlu yönetici idi. Pazar akşamı istifayı bastı. 2 saat sonra 'Kahraman' olarak geri döndü. Hem de ne dönüş." görüşünü savundu.

"İstifa ettiği andan çok daha güçlü biçimde geri döndü"

Altaylı, yazısında şunları kaydetti: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın kendisini yere göğe koyamayan, müthiş övgülerle dolu bir açıklaması ile.

Daha önce hiçbir Bakan’ın mazhar olmadığı övgülerle ve bu övgüleri hak eden tavrından ötürü Cumhurbaşkanı tarafından istifası kabul edilmeyerek, tam aksine bir da taltif edilerek. İstifa ettiği andan çok daha güçlü bir biçimde geri döndü Soylu.

Tam da siyasi hasımlarının zil takıp oynamaya başladığı bir anda. Tam da bazıları yerine kimi getirsek diye isim aramaya başladığı anda.

Tüm yazarlar sayfasına geçiş yapmak için linki tıklayınız...