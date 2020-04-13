Maltepe'de minibüse 27 yolcu dolduran şoför: Zorla biniyorlar

İSTANBUL Maltepe'de polis ekipleri koronavirüse ilişkin denetimlerde bulundu. Yapılan denetimlerde bir minibüsten 6 yolcu yolcu alması beklenirken tam 27 yolcu çıktı. Minibüs şoförü kendisini 'Zorla biniyorlar' diye savunurken yolcular duruma isyan etti. Kurallara uymayan minibüslere 3 bin 180 lira cezai işlem yapıldı.

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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, sabah saatlerinde Maltepe’nin belirli noktalarında koronavirüs kapsamında eş zamanlı olarak denetim yaptı. Denetimlerde kontrol noktalarından geçen minibüsler sivil trafik ekipleri tarafından tek tek durduruldu. Kimi minibüsler kurallara uygun bir şekilde taşımacılık yaparken kimi minibüsler ise fazla yolcu almanın peşine düştü.

'Almayacaktım zorla biniyorlar' savunması

Denetime takılan bir Fındıklı Maltepe minibüsü polisleri bile şaşırttı. Minibüsü durduran sivil ekipler, 6 yolcu alması gereken aracın içini kontrol etti. Tıka basa dolu olan minibüsten toplam 27 yolcu çıktı. Kapasitesinin yarısını taşıması gereken minibüsün 21 fazla yolcusu polis tarafından aşağı indirildi. Minibüs şoförü, “ Ne söyleyeyim, buna bir çözüm getirsinler veya su an yapacak bir şey yok. Almayacaktım millet zorla biniyor. Ayakta 7-8 yolcu vardı. 18 tane yolcum vardı. Şu an ne ceza yiyeceğimi bilmiyorum. Yolcuların hepsi biniyor o zaman 7’den fazlası binmesin. Sonradan caz ediyorlar işte. Alıyorsun bir türlü almıyorsun bir türlü. Almadığın zaman caz yapıyor. Aldığın zaman da polise gelip kimse bir şey diyemiyor. Buna bir çözüm versinler.”dedi.

"Ekmek parası olduğunu söylüyorlar"

Minibüsteki bir yolcu ise şoför için, “Başta biz bindik ama, sonunda bu kadar doldurunca adamı uyarıyoruz. Biz uyardıkça tersliyor bizi adam. Ekmek parasının olduğunu söyleyerek bizi dinlemiyorlar.” diye konuştu.

"Mazotun litresi 6 lira zaten"

Başıbüyük Maltepe hattında çalışan bir minibüs de ekipler tarafından durduruldu. Minibüsten 4 fazla yolcu çıktı. Aracın şoförü denetimlerle ilgili, “4 yolcu fazlaydı. O yüzden ceza yiyorum. Kapasite 6 yolcuymuş. 6 yolcuyla nasıl gidip gelelim biz onu bilmiyorum. Mazotun litresi 6 lira zaten. Kimsenin özel şoförü değilim. Zaten kurtarmıyor. O zaman hiç çıkmasın minibüsler. Ben şoförüm nasıl kendimi kurtaracağım. Medya duysun herkes duysun. 5 yolcudan fazla almıyorsun, diyor. Ne yapacağız bilmiyorum.” Dedi.

Yolcuların 'şoförler dikkate almıyor' isyanı

Bir yolcu ise, “Söyleyecek hiçbir şey yok. Her şey göz önünde. Sabah değil de akşam gelirken uyarılarda bulunuyoruz ama uyarılarımızı dikkate alacak kimse yok. Şoför dikkate almıyor. Bu böyle olduğu sürece bizim insanlarımız hep böyle hasta olur. Millet artık ekmek parasının peşine düşmüş, kazanmanın peşine düşmüş. Kimse uyarılarımızı dikkate almadığı için bizim vakalarımız da çok olur ölülerimiz de daha da çok olur.” şeklinde konuştu.

Her iki minibüse de polis ekipleri tarafından Umumi Hıfzısıhha Kanunu uyarınca 3 bin 180 lira para cezası uygulandı.