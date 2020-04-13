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Yılmaz Vural: Akhisarspor'la gurur duyuyorum

TÜRKİYE'nin başarılı teknik adamlarından Yılmaz Vural, şuan çalıştırdığı Akhisarspor'dan övgüyle bahsetti. Öte yandan Vural, koronavirüse (kovid-19) karşı futbol camiasının da ayakta kalacağını söyledi.

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TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, yeşil-siyahlı kulübe övgüler yağdırdı.

"Bu başarıları yakalamak kolay değil"

Akhisarspor'un teknik adamlık kariyerindeki 30. takım olduğunu dile getiren Vural, "Buraya geldiğimde müzede iki kupa gördüm. Biri Türkiye Kupası, biri Süper Kupa. Bir de Avrupa'da ülkemizi temsil eden bir camia burası. İlçe takımı olmasına rağmen kısa zamanda bu başarıları yakalamak kolay değil, Akhisarspor'la gurur duyuyorum" diye konuştu.

"Futbol camiası ayakta kalacaktır"

Koronavirüs salgını yüzünden ara verilen spor müsabakalarına hasret kaldıklarını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Bu süreci atlatacağız. Dikkatli olacağız, önlemlere ve tedbirlere uyacağız. Dünya zor bir sınavdan geçiyor. Tüm bunlar bittiğinde yeniden normal hayatıma döneceğiz. Futbol camiası ayakta kalacaktır. Akhisarspor olarak biz de hedeflerimiz doğrultusunda yola devam edeceğiz ve layık olduğumuz Süper Lig'e geri döneceğiz" ifadelerini kullandı. 

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