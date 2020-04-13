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Aksigorta’dan Kovid-19 sebebiyle taksitlere 1 ay erteleme

Anadolu Ajansı

 Aksigorta, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yol açtığı salgından dolayı ödemelerini gerçekleştirmekte zorlanan müşteriler için, vade farksız 1 ay taksit erteleme imkanı tanıyacak.

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Aksigorta'dan yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle ürün ve hizmetlerinde müşteri ihtiyaçlarını odağına alan ve bu konuda her türlü kolaylık ve desteği sunan Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, şimdi de ödemelerini gerçekleştirmekte zorlanan müşterileri için taksit erteleme imkanı sunuyor.


Aksigorta, tüm ürünlerinde Akbank, Yapı Kredi, QNB Finans ve Ziraat Bankası kredi kartına sahip müşterileri için vade farksız 1 ay taksit erteleme imkanı sunacak.

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