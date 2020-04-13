Esenler'de sopalı ve yumruklu kavga eden fırıncılar ceza karşısında şoka uğradı

İSTANBUL Esenler'de sokağa çıkma yasağının ikinci gününde fırıncılar karşı karşıya geldi. Caddede bulunan fırın çalışanları araçla satış yapan başka fırın çalışanlarına tepki gösterdi. Ardından fırında çalışan 10 kişi sopalı ve yumruklu birbirine girdi, olay yerine gelen polis ekipleri araya girerken sosyal mesafeye uymayan 10 fırıncıya toplam 31 bin 800 lira ceza kesildi.

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Esenler'de sokağa çıkmanın yasak olduğu dün sabah saatlerinde sopalarla birbirine giren 10 fırıncı ceza yemekten kaçamadı.

Olay, Esenler Nine Hatun Mahallesi Aziziye Caddesi üzerinde yaşandı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle caddeye gelen 2 kişi araçlarıyla ekmek satmak istedi. Caddede bulunan bir ekmek fırının çalışanları ise araçlarıyla gelen kişilere tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesinin ardından 10 kişi yumruk ve sopalarla kavga etmeye başladı.

Her birine 3 bin 180 lira ceza kesildi

Kavga eden fırıncıları olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı. Kavgaya karışan 10 kişiye sosyal mesafeyi korumadıkları için polis hıfzıssıhha kanunu kapsamında 3 bin 180 lira para cezası keserken, tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi. Kameraya yansıyan görüntülerde ise, fırıncıların ellerindeki sopalarla birbirlerine saldırdıkları ve çevredekilerin ayırmaya çalıştıkları görülüyor.