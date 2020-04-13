Ahmet Ağaoğlu: Lig için 4 ihtimal var

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, corona virüs nedeniyle ara verilen liglerin akıbeti konusunda öngörüde bulundu.

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, liglerin ne şekilde sonuçlanacağına dair görüşlerini aktardı. Fotomaç Gazetesi'ne açıklamalar yapan Ağaoğlu, sezon ile ilgili 4 ihtimalin bulunduğunu dile getirdi.

Bordo-mavili kulübün başkanı, "Sesli olarak düşündüğümde 4 ihtimal olduğunu söyleyebilirim. Bunlardan bir tanesi Süper Lig, Haziran ayında seyircili şekilde başlayacak. Ya da maçlar seyircisiz oynanacak. Diğer bir ihtimal ileri bir tarihe ertelenecek. Son ihtimal ise 26 haftası oynanmış bir lig var. Bu şekilde tescil edilecek" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in kalan 8 haftası için Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu ay sonunda yeni bir toplantı gerçekleştirerek yol haritasının belirleneceğini "Şu an hepimiz beklemedeyiz. Çünkü sonu belirsiz bir pandemi var. Federasyon da süreci Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığıyla koordineli şekilde yürütüyor. Alacakları karar tamamen virüs salgını ile alınan önlemler kapsamında olacak. Bunu söyleyebilirim."

"Yabancılara durumu anlattık"

Ahmet Ağaoğlu salgın tedbirleri konusunda yabancı oyuncularla sık sık görüştüğünü dile getirirken; "Şu an ailesi yanında olmayan Ekuban ve Nwakaeme var. Onlar tabii ki daha çok etkileniyor. Ancak durumu onlara güzel bir şekilde anlattığımız için kabullendiler. Ülkelerine gitmek istediklerini söylediklerinde gittikleri taktirde 14 gün karantinada olacaklarını, döndüklerinde de 14 gün karantinada kalmaları gerektiğini kendilerine aktardık. Kabullenmiş durumdalar ama tabii ki bu süreç çok kolay değil. Onlar da bunun farkında" ifadelerini kullandı.