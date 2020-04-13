Haydar Baş ve ailesi koronavirüse yakalandı! İlçe onlar yüzünden karantinaya girdi

TRABZON'un Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi koronavirüs karantinasına alınmıştı. Karantinanın nedeninin Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin 'Covid-19' testlerinin pozitif çıkması olduğu öğrenildi.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, kamuoyunun tanıdık isimlerine de bulaşmaya devam ediyor. Koronavirüs, futbol ve magazin camiasından sonra şimdi de siyasete bulaştı. BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişi koronavirüse yakalandı.

Yaşadıkları mahalle karantinaya alındı

Sabah saatlerinde Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi, koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı duyurulmuştu. O karantinanın nedeni Haydar Baş çıktı.

Koronavirüsten kaçmıştı ama kurtulamadı

Salgın yüzünden bir süredir memleketi Trabzon'da, Sarıtaş Mahallesi'ndeki evinde bulunan BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin 'Covid-19' testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Yoğun bakıma kaldırıldı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Lütfullah Önder, Haydar'ın Baş'ın koronavirüse yakalanması sonucu 4 gündür Trabzon'da özel hastanede tedavi altında bulunduğunu bildirdi. Önder, şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle solunum desteğine ihtiyaç duyması nedeniyle yoğun bakıma alınmıştır. Ömrü mücadele ile geçen Sayın Genel Başkanımızın koronavirüs ile olan mücadeleyi de en kısa sürede kazanıp sağlığına kavuşacağına inancımız tamdır. Sayın Genel Başkanımıza geçmiş dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz. Sayın Genel başkanımız ile birlikte ailesine, teşkilat mensuplarımıza, tüm sevenlerine ve yüce Türk milletine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."