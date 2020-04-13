Şansal Büyüka: Ali Koç'un yardımları neden yayınlanmıyor?

Usta spor adamı Şansal Büyüka, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Koronavirüs nedeniyle yaptığı yardımların yeterince yayınlanmadığını dile getirdi.

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Dünyayı etkisi altına alan corona virüs, hayatın tüm alanını olumsuz etkilerken futbolu da vurdu ve ligler ertelendi. Bu süreçte futbol, magazin ve siyaset camiasından birçok insan yardım elini uzattı ve ihtiyaç sahiplerine destek verdi.

Bu desteği sağlayanlardan biri de Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç. Ancak Ali Koç'un yaptığı yardımlar gündeme gelmeyince spor adamı Şansal Büyüka, Milliyet'teki köşesinde bu detaya yer ayırdı.

Kaptan Rüştü Reçber’i aradım, “Geçmiş olsun” dedim. Epey konuştuk, sesi çok güçlü, morali çok yerindeydi. Açık konuştu, “Gittik geldik” dedi ve üstüne basa basa, “İyi ki sigarayı beş yıl önce bırakmışım” diye tekrarlayıp durdu.



Şansal Büyük'a Ali Koç'un yaptığı yardımları sıralarken şu ifadeleri kullandı; Değerli bir dostum var, adı Nurettin Ünal... Sıkı Fenerbahçeli... Whatsapp grubundan bir mesaj atmış. Sitem dolu...

Diyor ki;

*Ali Koç, 33 bin yardım kolisi bağışladı.

* 20 milyon lira bağışladı.

* Maske üretti.

* Oksijen tüpü üretti.

* Entübasyon kabini üretti.

* Hastanelere çamaşır kurutma ve kahve makineleri dağıttı.

* Otellerini ve Fenerbahçe konukevini bütün sağlık çalışanlarına açtı. Ama hiçbir haber kanalında bunlar iki dakika bile yayınlanmadı. Psikolojim bozuluyor diye bu ara haber kanallarını “pas” geçiyorum. Yayınladılar mı yayınlamadılar mı bilemem. Ama ben sevgili dostumun mesajını buradan paylaşıyorum.''