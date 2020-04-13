RTÜK Başkanı Netflix'i uyardı! Gözümüz üzerinde ahlaksızlığa geçit yok

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix Türkiye yapımı 'Aşk 101' adlı diziye ilişkin "Uyardık, gözümüz üzerlerinde. Kırmızı çizgilerimiz bellidir. Ahlaksızlığa geçit vermemekte kararlıyız" dedi.

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Akit gazetesi geçen günlerde Türkiye’de çekilen Netflix dizisi 'Love 101' (Aşk 101) hakkında 'Net provokasyon' başlıklı bir haber yayımladı. Haberde "Asil Müslüman Türk milletinin mukaddesatına saldıran LGBTİ’li sapkın eşcinseller, şimdi de dijital yayın platformu Netflix aracılığıyla propaganda yapmaya başladı. Netflix Türkiye tarafından çekimleri tamamlanan ‘Love 101’ isimli sapkın dizi 24 Nisan’da gösterime girecek. Ramazan-ı Şerif’in ilk günü yayınlanacak olan dizi, Türk oyunculardan oluşurken, LGBTİ’li bir sapkını canlandıracağı iddia edilen karakterlerden birinin isminin Osman olması dikkat çekiyor” gibi ifadeler yer aldı.

Uyardık! Göz yummamız mümkün değil

RTÜK Başkanı Şahin,bugün dizi hakkında Akit'e demeç vererek "Uyardık, gözümüz üzerlerinde. Çocuk ve gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine olumsuz etki edebilecek yayın içeriklerine göz yummamız mümkün değildir. Kırmızı çizgilerimiz bellidir. RTÜK yönetimi olarak toplumumuzu rahatsız edecek her türlü yayın içeriğine geçit vermemekte kararlıyız" şeklinde konuştu.

'İkazları dikkate aldıklarını gördük'

Şahin, sözlerine şöyle devam etti: “İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılığın düzenleme ve denetleme görevi Üst Kurulumuza verildikten sonra hızlıca yönetmelik çalışmalarını tamamladık ve lisanslama süreçleri ilerliyor. Bu kapsamda yerli ve yabancı seç-izle platformlarıyla zaman zaman bir araya gelerek talep ve beklentilerimizle kırmızı çizgilerimizi kendilerine aktardık. Uluslararası ve yerli markalarla iletişim noktasında sorun yaşamıyoruz. Denetim mekanizmalarımızı da oluşturduk. İzleme ve Değerlendirme Dairemizin uzmanları diğer yayınları olduğu gibi isteğe bağlı yayıncılık alanını da sıkı bir şekilde takip ediyorlar. Görevimiz gereği gözümüz üzerlerinde. Gerekli hallerde kendilerini önce sözlü uyarıyoruz. Şifahi yaptığımız ikazları dikkate aldıklarını da gördük. Bu alanda başta sosyal medyada olmak üzere kamuoyunda son yapılan tartışmaları titizlikle izliyoruz. Bu noktada ilgili platform yöneticileriyle de gerekli temasları sağladık, uyarılarımızı yaptık. Kendileri sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada dizi karakterlerine ilişkin dolaşan iddiaların asılsız olduğunu belirttiler. Aksi bir durumda tavrımız bellidir ve nettir.”

'Toplumumuzu rahatsız edecek yayınlara geçit vermeyeceğiz'

“RTÜK olarak toplumumuzun milli ve manevi değerlerine aykırı olası yayınlara karşı müsamaha göstermeyeceğimizi özellikle vurguladık” diyen RTÜK Başkanı, “Çocuk ve gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine olumsuz etki edebilecek yayın içeriklerine göz yummamız mümkün değildir. Kırmızı çizgilerimiz bellidir, millet iradesiyle ortaya konulan ilgili yasamızdan aldığımız yetkiyle hareket ediyoruz. RTÜK yönetimi olarak toplumumuzu rahatsız edecek her türlü yayın içeriğine geçit vermemekte kararlıyız” mesajını verdi.

Sosyal medyada tartışma yaratmıştı

Geçen hafta, Twitter'da @Love101Netflix adlı hesaptan 'Bizler renkli gökkuşağı altındaki renkli insanlarız! Osman?' paylaşımı yapılmıştı. Sosyal medya kullanıcıları söz konusu tweetin alıntılayarak diziye tepki gösterirken, hesabın sahte olduğu ortaya çıkmış ve hesap Twitter tarafından silinmişti.

Bunun üzerine Netflix konuyla ilgili bir açıklama yapmış ve "Yeni orijinal dizimiz Aşk 101 için çok heyecanlıyız! Maalesef dizinin adı kullanılarak açılan sahte hesaplardan çok fazla yanlış bilgi yayılıyor. Bu nedenle önemli bir not: Dizi ve karakterler hakkında sadece benden duyduklarınıza inanın, söylentilere değil" ifadelerini kullanılmıştı.

Bir grup dışlanmış gencin hayatla olan mücadelesi ve adaptasyon süreçlerinin anlatıldığı dizinin fragmanı 6 Nisan'da paylaşılmıştı.

Netflix, RTÜK denetimine girmişti

'Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik' 2019 Ağustos ayında Resmi Gazete'de yayınlandı. Bu yönetmelikle birlikte Netflix, Puhu TV ve BluTV gibi platformlar RTÜK denetimine girmişti.