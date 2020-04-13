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Poşeti maske gibi takıp sokağa çıkan yaşlı adamın ihtiyaçlarını belediye karşıladı

Demirören Haber Ajansı

BURSA'da sağlık ocağına gitmek için dışarı çıkan Remzi Can'ın (88), poşeti maske gibi kullandığını gören belediye ekipleri, yaşlı adama maske verip, ihtiyaçlarını karşıladı.

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Osmangazi Belediyesi’ne bağlı Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, 24 saat mesai uygulamasıyla salgın sürecinde, özellikle 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmamaya çalışıyor.

Zabıta ekipleri, Tuna Mahallesi’ndeki denetimleri sırasında sokağa çıkma yasağına rağmen poşeti maske gibi kullanan 88 yaşındaki Remzi Can’ı fark etti. Remzi Can’ın sağlık ocağına giderek ilaç yazdırmak istediğini öğrenen ekipler, önce kendisine maske verdi, ardından sağlık merkezine götürüp işlemlerine yardımcı oldu. Sağlık işlemlerinden sonra 88 yaşındaki Remzi Can'ın diğer ihtiyaçlarını karşılayan ekipler, ardından evine bıraktı.

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