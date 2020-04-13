Yusuf Güney hiç bilinmeyen bir Süleyman Soylu fotoğrafı paylaştı! İçim parçalanmıştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararından sonra Şarkıcı Yusuf Güney, Instagram hesabında Soylu'ya destek için "Bir gün hak etmediği bir durum ile karşılaşırsa bizzat sizler de görün" diye sakladığı fotoğrafı paylaştı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam duyurduğu istifasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabul etmedi.

Soylu'nun istifa kararını açıkladığı andan sonra sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ünlü isimler, Soylu'da destek çıktılar. Bu isimlerden biri de Yusuf Güney'di.

Yusuf Güney sosyal medya hesabından kendi çektiği bir fotoğrafı ilk kez paylaştı! Güney paylaşımında şunları yazdı:

"Bizzat kendim çekmiştim"

"Bu ülke için canını dişine takmış makamının keyfini sürmek yerine tüm zamanını yurdun dört bir köşesinde milletine adamış ve görevini layiğiyle yapan sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun istifasını şahsım adına kabul etmiyorum. Fotoğrafı (Yıllar önce helikopterle Hakkari'nin üst bölgelerinden birine giderken bizzat kendim çekmiştim.)

"kendinden geçmişti"

Yorgunluktan bitap düşmüş onca ses gürültüye tehlikeye rağmen kendinden geçmişti Bakanımız, içim parçalanmıştı. Bir gün hak etmediği bir durum ile karşılaşırsa bizzat sizler de görün diye sakladığım bir fotoğraftır...