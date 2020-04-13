1000 lira yardım ödemesi nereye yatırılıyor nasıl sorgulanacak?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, daha önce sosyal yardım 1000 tl olarak ihtiyaç sahiplerine verilen yardımların 2. Faz'ının başlayacağı müjdesini verdi. Peki 2. faz sosyal yardımlar ne zaman başlıyor? Sosyal yardım parasında 3. faz olacak mı?

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanılığı, ihtiyaç sahiplerine ikinci defa 1000 TL yardım yapılacağını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılacak ikinci kısım yardımlardan toplam 2 milyon 300 bin aileye yardım yapılması planlanıyor. Peki bu yardımlardan kimler yararlanabilecek? İşte sosyal yardım paralarında 2. ve 3. faz detayları...

SOSYAL YARDIM PARASINDA MERAK EDİLENLER

1. Faz’da PTT kanalı ile 1000 TL yardım alan vatandaşlar bir kez daha bu yardımdan yararlanabilecek mi? 2. Faz olarak geçen bu yardımlara başvuru olacak mı? İşlemlerin ilk fazda olduğu gibi devam etmesi bekleniyor.

2. FAZ 1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI İÇİN BAŞVURU OLACAK MI?

Bakanlığın yeni nakdi yardımına, 1. Faz’da olduğu gibi yine başvuru yapılmayacak. Corona virüsünden ekonomik olarak etkilenen kişiler bakanlık tarafından tespit edilecek ve yardımlar PTT görevlileri tarafından evde ödenecek.

2. FAZ YARDIMLAR NEDİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuna duyurduğu ve corona virüsü ile mücadele için 2. faz sosyal yardım programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımın detaylarını açıkladı.

İlk fazda toplam da 2 milyon 111 bin haneye 1000 tl yardım yapıldığını söyleyen bakan, ikinci fazda 1000 tl olarak yapılacak sosyal yardım da 2 milyon 300 bin haneye ulaşacağını söyledi. Bakan Selçuk; “2. fazda halihazırda sosyal yardım alan ve 1. fazda dağıtılan 1.000 TL'lik destekten faydalanmamış, 2 milyon 300 bin haneye 1.000’er TL nakdi destek vereceğiz” diye konuştu.

3. FAZ YARDIMLARI BAŞVURULARI E-DEVLET ÜZERİNDEN OLACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2. Faz yardımların tamamlanmasının ardından 3. Faz için de hazırlıkların başlayacağını söyledi. Bakan Selçuk, “3. Faz sosyal yardımdan, daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Corona virüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız” dedi.

Selçuk, 3. fazın başvuru sürecinin ayrıca duyurulacağını da belirtti.