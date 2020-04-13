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YÖK’ten Diş Hekimliği ve Eczacılık öğrencileri için yeni karar

YÖK Başkanı Yekta Saraç, Yükseköğretim kurumlarındaki Diş Hekimliği ve Eczacılık programlarından mezun aşamasında olan öğrencilerin staj/uygulama eğitimleri ile ilgili yeni bir karar aldıklarını açıkladı

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Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) M. A. Yekta Saraç, resmi Twitter hesabından Diş Hekimliği ve Eczacılık programlarında mezun aşamasında olan öğrencileri ilgilendiren yeni bir karar alındığını açıkladı. 

YÖK Başkanı Saraç’ın açıkladığı kararda, “İçinde bulunduğumuz küresel salgının yaşattığı güçlükler nedeniyle yükseköğretim kurumlarımızdaki Diş Hekimliği ve Eczacılık programlarından mezun aşamasında olan öğrencilerimizin staj/uygulama eğitimleri ile ilgili de yeni bir karar aldık.

Alınmış olan daha önceki staj/uygulama süreleri ve kalan uygulama süresinin az olması dikkate alınarak, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla Diş Hekimliği programlarında yaz dönemi de dahil uygun zamanda sağlık birimlerinde koruyucu önlemler alınarak yapabilecekleri, Eczacılık programlarında ise sağlık birimleri ile serbest eczanelerde yaz dönemi de dahil uygun zamanda staj/uygulama eğitimlerini koruyucu önlemler alınarak yapabilecekleri gibi dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla tamamlayabilmeleri hususunun yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek karara bağlanması uygun görülmüş ve bu karar yükseköğretim kurumlarına iletilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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