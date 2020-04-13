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Samsun'da kurdukları ses sistemi ile balkondan bilgi yarışması yaptılar

Demirören Haber Ajansı

SAMSUN'da müzikle uğraşan iki genç, evlerinin balkonuna kurdukları ses sistemiyle mahalle sakinleri arası bilgi yarışması düzenledi. Müzisyenler, yarışmada en fazla soruya doğru yanıt verenlere de hediyeler verdi.

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Atakum ilçesi, Yenimahalle'de, müzikle uğraşan Enes Gevrekçi ve Çağrı Dede, koronovirüs salgını sonrasında evlerinden dışarı çıkmayan vatandaşlara moral vermek için bilgi yarışması düzenledi.

Yarışmanın katılımcıları, WhatsApp üzerinden paylaşılan numara ile iletişime geçerek belirlenen 20 soruyu cevapladı. En fazla soruyu doğru cevaplayan 2 kişi, hazırlanan hediyeleri kazandı. 

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