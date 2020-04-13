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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu 17 Nisan'da başlıyor

Anadolu Ajansı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kaynaştırma öğrencileri için hazırlanan Türkçe, matematik ve hayat bilgisi derslerine ait 30 ders anlatım videosunun ilkinin 17 Nisan'da TRT EBA TV'de yayınlanmaya başlanacağını duyurdu.

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Normal öğretim programı takip eden kaynaştırma yoluyla öğrenimlerine devam eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, "www.eba.gov.tr" ve TRT EBA TV'de oluşturulan içeriklerden faydalanıyor.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce kaynaştırma öğrencilerine yönelik kavram öğretimi, günlük yaşam becerileri ve akademik gelişim alanına ait 19 uygulama, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile Genel Müdürlüğün "orgm.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden kullanıcıların hizmetine sunuldu. 

Bakanlık tarafından, "444 0 632" telefon hattı üzerinden evlerinde özel eğitim ihtiyacı olan çocukları olan velilere, eğitim ve öğretim yöntem ve metodlarıyla alakalı müşavirlik hizmeti de sunuluyor.

"Tüm özel eğitim öğrencilerimiz için içerikler hazırladık"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzaktan eğitim sürecinde de özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin, eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmaları amacıyla gerekli çalışmaları yürüttüklerini belirtti. 

Özel eğitim öğrencilerine sunulan eğitim hizmetlerinin kalitesini artırmayı sürdürdüklerine işaret eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Tüm özel eğitim öğrencilerimiz için içerikler hazırladık. Aile eğitim uygulama videoları, ders anlatım el becerileri, günlük yaşam beceri videoları olmak üzere 300-400 video hazırladık. 40'a yakın uygulama geliştirildik. Bu çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki kaynaştırma öğrencilerine yönelik Türkçe, matematik ve hayat bilgisi derslerine ait 30 ders anlatım videosu hazırladık. Bunlardan ilki, 17 Nisan'da TRT  EBA TV'de yayınlanacak."

"Etkinlik sayfaları da açılacak"

Kaynaştırma öğrencilerine Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilgisi ve sosyal bilgiler dersleri için de etkinlik sayfaları açılacağını bildiren Selçuk, bu kapsamda, matematik dersi için 800 etkinlik yazıldığını, her ders için tamamlanan ünitelerin EBA'ya yükleneceğini ve Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayımlanacağını kaydetti.

Selçuk, "Bu öğrencilerimizin durumları, Özel Öğretim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, tüm okul rehberlik servislerince kullanılmak üzere hazırlanan formlarla takip edilmeye başlanacak. Velilere yönelik özel eğitim aile bilgilendirme videoları EBA, 'orgm.meb.gov.tr' ve sosyal paylaşım sitelerinden paylaşılmaya devam edilecek." bilgisini paylaştı. 

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