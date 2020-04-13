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Antalya'da iki çocuk babası okul müdürü seyir halinde kalp krizi geçirip öldü

ANTALYA'da okul müdürü Sebahattin Akyıl (60) otomobille seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Refüje çarparak durabilen otomobildeki Akyıl'a ilk müdahaleyi nöbetten çıkıp evine gitmekte olan bir sağlık çalışanı yaptı. Yarım saatlik kalp masajının ardından Akyıl, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Antalya'da sabah saat 11.00 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde Başöğretmen Atatürk Ortaokulu Müdürü Sebahattin Akyıl, otomobiliyle Konyaaltı istikametine doğru seyir halindeyken eski İl Sağlık Müdürlüğü kavşağını geçtikten sonra kalp krizi geçirdi.

Otomobil refüje çarpıp durdu

Kontrolden çıkan otomobil, refüje çıkarak durabildi. Otomobilde bulunan okul çalışanı, sağlık ekiplerine haber verdi. Bu arada, vatandaşlar direksiyonda hareketsiz halde yatan Akyıl'ı otomobilden çıkartarak çimlere yatırdı.

Bu sırada nöbetten çıkıp evine giden sağlık çalışanı Sinan Elma, kazayı görüp durdu. Elma, Sebahattin Akyıl'a kalp masajı yapmaya başladı. Kısa sürede verilen adrese gelen 112 ekipleri, Sinan Elma ile birlikte okul müdürünü hayata döndürmeye çalıştı.

Yarım saatlik mücadeleye cevap gelmedi

Çimlerin üzerinde yaklaşık yarım saat kalp masajı yapılan Akyıl, ambulansla yakındaki bir hastaneye götürüldü. Sebahattin Akyıl'a ambulansta da eşlik eden sağlık çalışanı Sinan Elma'nın aracı da polisler tarafından okul müdürünün kaldırıldığı hastaneye götürüldü. Sebahattin Akyıl, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ailesi gözyaşlarına boğuldu

Haber verilmesi üzerine hastaneye gelen müdürün iki oğlu, eşi ve mesai arkadaşları, kötü haberi alınca büyük üzüntü yaşadı. Sebahattin Akyıl'ın otomobilinde olan okul çalışanı ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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