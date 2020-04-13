HABER /  GÜNCEL

Öz babasını zehirli gözlemeyle öldüren kızın itirafı : Tüm miras bize kalacaktı

DİDİM'de babası Ali Karateke'nin ölümüne, ağabeyi Birol Karateke'nin de hastanelik olmasına neden olduğu belirlenip, polis tarafından gözaltına alınan Betül K.'nın sevgilisi ile yaptığı plan dehşete düşürdü.

Abone ol

Efeler Mahallesi’nde yaşayan Ali Karateke ile aynı evi paylaştığı oğlu Birol Karateke, geçen 3 Nisan’da, evde rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan baba-oğula zehirlenme teşhisi konuldu. Tedavilerinin ardından baba-oğul taburcu edildi. Ancak evde tekrar rahatsızlanan Ali Karateke yaşamını yitirdi.

Taksiciye hayır için deyip yolladılar

Karateke’nin ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri, soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, polis Birol Karateke’nin ifadesine başvurdu. Oğul Karateke’nin, evlerine ‘hayır’ amacıyla getirilen gözlemeden yiyerek zehirlendiklerini söylemesi üzerine polis, soruşturmayı derinleştirdi. Polis ekipleri, gözlemeyi dağıtan kişiyi tespit etmek için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden gözlemeleri bir taksicinin getirdiği belirlendi.

69 yaşındaki Ali Karateke (solda) kızının zehirli gözlemesi ile öldü, oğlu 45 yaşındaki Birol Karateke hastanelik oldu. 


Plakadan yola çıkan polis, gözlemeleri getiren taksiciyi Nazilli ilçesinde buldu. Taksici ifadesinde gözlemeleri ‘hayır’ için dağıtması amacıyla veren kişinin Betül K., Sezgin K. ve ortak arkadaşları İ.Y. (31), olduğunu söyledi.

Babam gözleme seviyordu tüm miras bize kalacaktı
Geçen 11 Nisan’da gözaltına alınan İ.Y. ifadesinde, planı Ali Karateke’nin kızı Betül K.’nın sevgilisi Sezgin K. ile yapıp, böcek ilaçlı gözlemeleri gönderdiklerini itiraf etti. Bunun üzerine polis, aynı gün Betül K. ve Sezgin K.’yı de gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 kişi Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Öz babasını öldürüp kardeşini hastanelik eden 36 yaşındaki Betül K. planı sevgilisiyle birlikte yapmış. 

Betül K. emniyetteki ifadesinde, olayı erkek arkadaşı Sezgin K.’nın planladığını belirtip şu itiraflarda bulundu:

*“Bana, babam ve ağabeyimin ölmesi halinde tüm mirasın bize kalacağını söyledi. İkna oldum. Babam gözlemeyi çok seviyordu. Bu nedenle gözlemelere böcek ilacı koyup, gönderdik”.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu 17 Nisan'da başlıyor
Yusuf Güney hiç bilinmeyen bir Süleyman Soylu fotoğrafı paylaştı! İçim parçalanmıştı
THY'de korona şoku! Kaptan pilot koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi
Sağlık Bakanlığı sokağa çıkma yasağı isteyecek mi? Bilim Kurulu üyesi Prof. açıkladı
Petrol fiyatları yine artacak! Putin ve Suudi Prens Bin Selman anlaştı
Adalet Bakanı Gül açıkladı! 17 mahkum koronavirüs kaptı 3 mahkum öldü
ÖNCEKİ HABERLER
4 milyon 400 bin aileye evde ödeme! Bakan Karaismailoğlu açıkladı
YÖK’ten Diş Hekimliği ve Eczacılık öğrencileri için yeni karar
Samsun'da kurdukları ses sistemi ile balkondan bilgi yarışması yaptılar
1000 lira yardım ödemesi nereye yatırılıyor nasıl sorgulanacak?
Hurma yoğurt diyeti Haftada 7 kilo verdiriyor Ender Saraç diyeti
2020 LGS sınav başvuru nasıl yapılacak MEB LGS sınav tarihi
Yorumlar 1 yorum