Af yasası Meclis'ten geçti mi 13 Nisan yeni af haberleri

Kamuoyundaki yaygın kullanımıyla af yasası son dakika haberleri merakla araştırılıyor. En çok merak edilip araştırılanlar arasında ise “Af yasası Meclis’ten geçti mi?” sorusunun cevabı yer alıyor. Peki, af yasası Meclis’ten geçti mi? İşte, Af yasasında son gelişmeler…

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Özellikle hükümlü yakınları “Af yasası Meclis’ten geçti mi?” ve “Af yasası ne zaman kabul edilecek?” sorularının cevabını araştırıyor. Yaklaşık 90 bin hükümlüye erken tahliye yolunan açılacağı 70 maddelik ceza infaz düzenlemesi yani af yasasıyla ilgili son durumu sizler için haberimizde derledik. İşte, merak edilen soruların cevabı…

Meclis Genel Kurulu içinde af yasası ile ilgili düzenlemelerin de bulunduğu kanun değişikliklerini görüşmek üzere dün yoğun mesai sergiledi. Af yasası ile ilgili 25 madde daha TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Genel Kurul bugün saat 14.00’te yeniden toplanıyor. Yasa teklifinin bu hafta içerisinde tüm maddelerinin oyalanıp kabul için Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulması bekleniyor.

"AF YASASI" KİMLERİ KAPSIYOR?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Şu anda yapmakta olduğumuz infaz düzenlemesi, hem bugüne kadar işlenmiş hüküm, infaz aşamasına geçilmiş ve yargılama aşamasında bütün suçları kapsamaktadır hem de bundan sonra işlenecek olan Allah korusun tabi ki arzu etmeyiz suçlara da uygulanacak bir müessese getiriyoruz" dedi.

Özkan’ın açıklamaları hafta başında yaptığı açıklamalar ise şöyle:

Düzenlemeyi TBMM Başkanlığı'na sevk ettik. Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet ve terör suçları, kapsamın dışına çıkarılmıştır.

Çıkar amaçlı suç örgütü kuran ve yönetenlerle ilgili cezaların taban ve tavan oranını 2 yıl artırıyoruz.

2 yıllık denetimli serbestlik sürecini 3 yıla çıkarıyoruz.

Terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticaret suçu, kasten adam öldürme suçu, kadına karşı şiddet suçu hariç olmak üzere, diğer suçlar bakımından kalıcı infaz oranı 1/2 olarak düzenlenmiştir.

DENETİMLİ SERBESTLİK 3 YILA ÇIKARILDI

Denetimli serbestlik kriterleri değiştirilerek herkese maktu bir yıl uygulama yerine ceza adaletini sağlamak amacıyla hükmolunan ceza ile orantılı bir uygulama öngörülmektedir. 2 yıllık denetimli serbestlik sürecini 3 yıla çıkarıyoruz.

0-6 YAŞ ÇOCUĞU OLANLARA KONUTTA İNFAZ

65 yaşını doldurmuş yaşlılar, 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadınlar ve adli tıp raporu çerçevesinde kendisine bakamayacak durumda olan hastaların belirli şartlarla konuttan infazını mümkün hale getiriyoruz.

90 BİN KİŞİ YARARLANACAK

Geçici ve kalıcı infaz düzenlemeleri kapsamında 45 bin kişi bu düzenlemeden yararlanıyor. Salgın hastalık nedeniyle bu süreçten yararlanacaklarla birlikte bu rakam 90 bine ulaşıyor.