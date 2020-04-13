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Tokat'ta drone ile sosyal mesafe kontrolü

Demirören Haber Ajansı

TOKAT'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri drone ile vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde kontrol yaptı. 

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Koronavirüsün yayılmasına yönelik tedbirler kapsamında Tokat'ta drone ile denetim dönemi başladı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri drone ile sokağa çıkma yasağı olan yaş grupları ve umuma açık parkların kontrolünü yaptı.

Ayrıca vatandaşların yoğun olduğu banka önleri ve sokaklarda sosyal mesafe kuralına uyup uyulmadığı denetlendi. Yapılan kontrollerde tedbirler dışında hareket eden kişilerin görülmesi halinde yaya veya motorize polis ekipleri bölgeye yönlendirilerek vatandaşların uyarılması sağlandı.

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