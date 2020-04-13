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Hayat ne zaman normale döner? sorusuna Bilim Kurulu üyesi Prof'tan kritik yanıt

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü, koronavirüs nedeniyle büyük oranda kısıtlanan sosyal hayatla ilgili "İyi işaretler var. 13 Nisan bir kırılma çizgisiydi. 20 Mayıs'tan sonra ise normalleşme başlayacak diye düşünülüyor." ifadelerini kullandı.

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü, Covid-19 pandemisiyle ilgili herkesin merak ettiği "Hayat ne zaman normale döner?" sorusuna yanıt verdi. Özlü, "Önümüzdeki aylarda daha aydınlık, daha normal günlere dönebiliriz" ifadesini kullandı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, korona ile ilgili Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü ile görüştü. 13 Nisan tarihinin önemi vurgu yapan Prof. Dr. Özlü, bu tarihte (bugün) hem pandemi merkezi olan İstanbul, hem de İstanbul'dan Anadolu'ya taşınan virüsle ilgili veriler alınacağını ve koronavirüsün kuluçka döneminin sona erip ermediğinin masaya yatırılacağını söyledi. 

Bu veriler ışığında virüsün yayılma seyrini görme açısından 13 Nisan tarihi kritik olarak belirlendi.

"20 Mayıs'tan sonra normalleşmenin başlaması düşünülüyor"

Selvi'nin dikkat çeken yazısının ilgili kısmı şöyle: İhtiyatlı bir bilim adamı olarak tanınan Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü, "Önümüzdeki aylarda daha aydınlık, daha normal günlere dönebiliriz" dedi.

İyi işaretler var. 13 Nisan bir kırılma çizgisiydi. 20 Mayıs'tan sonra ise normalleşme başlayacak diye düşünülüyor.

Sahadan gelecek veriler önemli olacak. Sağlık Bakanı Koca'nın dikkat çektiği, ağır hastaların sayısının azalması ve iyileşme oranları tek başına bir gösterge olarak kabul edilmiyor. Bulaşın yayılma hızında gerileme olup olmadığı tespit edilmeye çalışılıyor. Nisan ayının sonuna doğru pik noktasına geleceği, ondan sonra 2 hafta süreyle bir plato oluşabileceği konuşuluyor. Ben de bulduğum her fırsatta, "Eğer sahadan gelen veriler öngörüleri desteklerse, normalleşme süreci ne zaman başlar?" diye soruyorum. 20 Mayıs tarihi işte o zaman karşıma çıkıyor.

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