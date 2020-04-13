Koronavirüs salgınına karşın tansiyon hastalarının dikkat etmesi gerekenler!
Hayatı olumsuz etkileyen koronavirüs salgınına karşın uzmanlar tansiyon hastalarının oldukça dikkat etmelerini belirtiyor. Uzmanlara göre, kontrol altına alınmayan stresin tansiyon düzensizliği açısından daha olumsuz sonuçlar doğurabilir.
Çin'den kısa süre içinde tüm dünya ülkelerine yayılan corona virüs salgını, 100 binin üzerinde can alırken, bilim insanları evlerine çekilen vatandaşları bazı konularda sağlıklarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.
Yüksek risk grubunda olanlardan tansiyon hastalarının durumuna dikkat çeken Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tekin Akpolat, tansiyon hastalarında stres yönetiminin önemine değindi. Paniğe kapılmanın tansiyonu daha da yükseltebileceğini söyleyen Dr. Akpolat, tansiyon hastalarının corona virüs günlerinde dikkat etmesi gerekenleri anlattı:
Panik yapmayın: Paniğin yaratacağı gerginlik tansiyonunuzu yükseltebilir, kontrol altındaki tansiyon kontrolden çıkabilir.
İbuprofen içeren ilaçlar tansiyonu yükseltebilir: İbuprofen içeren ağrı kesici, ateş düşürücülerin zararlı olabileceğine dair bilgiler var. Henüz kesin değil ama ibuprofen içeren ilaçlar tansiyon da yükseltir. Bu nedenle kaçının, parasetamol içeren ağrı kesici, ateş düşürücüler böbrek açısından daha güvenlidir.