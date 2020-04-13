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Ordu ve Hatay'da 2 günlük sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza kesildi

ORDU'da koronavirüse yönelik alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağına uymayan 491 kişiye ve 4 iş yerine 577 bin TL cezai işlem uygulandı. Öte yandan Hatay'da da 479 kişiye, 1 milyon 232 bin 849 TL para cezası uygulandığı belirtildi.

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Ordu Valisi Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada, kentte 2 günlük sokağa çıkma yasağına uymayanlara yönelik idari para cezası uygulandığını belirtti.

Yasağı ihlal eden 491 kişiye ve 4 iş yerine toplam 577 bin TL idari para cezası uygulandığını aktaran Vali Yavuz, “Toplum sağlığını çok yakından ilgilendiren Covid-19 salgınına karşı verdiğimiz mücadeleyi zafiyete uğratacak hiçbir ihlali gözardı etmeyeceğiz ve en ağır yaptırımı uygulayacağız. Covid-19 pandemisinde kritik haftalara girdiğimiz bugünlerde toplumumuzdaki herkesten gerekli hassasiyeti ve duyarlılığı göstermelerini bekliyoruz. Bizler de alınan tedbirlerin ve koyulan kuralların uygulanıp uygulanmadığını bundan böyle daha sıkı bir şekilde denetleyeceğiz. Alınan kararlara ve tedbirlere uyan sağduyulu vatandaşlarımıza da içtenlikle teşekkür ediyorum” dedi.

Hatay'da da 479 kişiye cezai işlem uygulandı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün aldığı 2 günlük sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezası kesildi. Açıklamada, il merkezinde ve ilçelerde yasağa uymayan 479 kişiye toplam 1 milyon 232 bin 849 TL cezai işlem yapıldığı bildirildi.

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