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1 milyon TL ödülle aranan terörist Mahmut Okay'ın testi pozitif çıktı

MUŞ'un Varto ilçesinde yaralı halde yakalanan ve 1 milyon TL ödülle aranan terörist Mahmut Okay'ın korona virüs testi pozitif çıkarken, hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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Muş’un Varto ilçesiyle Bingöl’ün Karlıova ilçesi yolundaki jandarma kontrol noktasında 9 Nisan'da çıkan çatışmada, turuncu kategoride 1 milyon liraya kadar ödülle aranan PKK terör örgütünün sözde Erzurum eyaleti doğu gücü sorumlusu "Hayri Mava" kod adlı terörist Mahmut Okay yaralı, ona yardım ve yataklık yapan bir şahıs ise sağ olarak ele geçirilmişti.

Korona testi pozitif çıktı
Yaralı olarak Muş Devlet Hastanesine kaldırılan terörist Mahmut Okay’a yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Okay’ın korona virüs tedavisine başlandığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Diğer suçlunun testi belli olmadı
"Hayri Mava" kod adlı terörist Mahmut Okay'a yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şahsa da korona virüs testi yapıldığı ve sonucunun henüz çıkmadığı belirtildi.

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