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İran'da yeni tip koronavirüs kaynaklı can kaybı 4585'e yükseldi

Anadolu Ajansı

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 111 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 4 bin 585'e, vaka sayısı ise 73 bin 303'e ulaştı.

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İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde 111 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 4 bin 585'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1617 artarak 73 bin 303'e ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 877'sinin durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 45 bin 983 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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