ABD ve İngiltere diz çöktü! Bu kez ölü sayıları çok yüksek oldu işte son durum

ABD

ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1508 artarak 22 bin 116 oldu. Koronavirüs salgınında, ABD birçok ülkenin toplamından fazla vaka ve ölüm oranı ile açık ara önde gitmesi üzerine ülke tarihinde ilk kez tüm eyaletlerde aynı anda federal afet ilan edildi.