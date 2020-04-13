ABD ve İngiltere diz çöktü! Bu kez ölü sayıları çok yüksek oldu işte son durum
Yeni tip koronavirüs pandemisi dünya genelinde can almaya tüm hızıyla devam ediyor. En çok vaka ve ölümün yaşandığı ABD'de ölü sayısının 22 bini geçtiği açıklandı. İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yine çok arttı. Rusya bu zaman kadarki en yüksek vaka artışını bildirdi.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarında ve ölü sayılarında her geçen gün artış yaşanıyor. 2019'un Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm yer küreye yayılan virüsün bilançosu günden güne ağırlaşıyor. Yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan insan sayısı 2 milyona, ölü sayısı 115 bine yaklaşırken, dünya ülkelerinden son 24 saat için gelen verileri haberimizde derledik.. İşte ülkelerin son 24 saatteki ölü sayıları...
İNGİLTERE
İngiltere'de koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 717 artarak 11 bin 329'a yükseldi.
ABD
ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1508 artarak 22 bin 116 oldu. Koronavirüs salgınında, ABD birçok ülkenin toplamından fazla vaka ve ölüm oranı ile açık ara önde gitmesi üzerine ülke tarihinde ilk kez tüm eyaletlerde aynı anda federal afet ilan edildi.
İSPANYA
İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 517 artarak 17 bin 489'a çıktı.