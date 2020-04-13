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Fenerbahçe'den Cavani bombası! Bedavaya gelecek

PSG ile sözleşmesi bitecek olan Edinson Cavani için Fenerbahçe devreye girdi. Lugano da vatandaşı için ''Avrupa'da kalacak'' derken transfer için umut doğdu.

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Sezon sonunda PSG ile sözleşmesi bitecek olan Edinson Cavani'nin yeni adresi merakla bekleniyor. Fenerbahçe'nin de 33 yaşındaki yıldız için devrede olduğu konuşuluyor.

''Avrupa'da kalacak"
Konuyla ilgili yakın arkadaşı eski F.Bahçeli Diego Lugano'nun Club Octubre isimli Arjantin radyosuna yaptığı açıklamalar umut oldu. Cavani'nin Boca'ya gitme ihtimali sorulan Lugano, "Dönecek olsa Boca'dan önce onu Sao Paulo'ya getiririm. Ancak Avrupa'da kalacak" dedi.



Bonservis bedeli yok
Sao Paulo kulübünün yönetiminde yer alan Lugano, Cavani ile eskiden beri görüştüklerini, yeni takımıyla ilgili kendisinden de fikir aldığını belirtti. F.Bahçe'nin Cavani transferi için hamle yaparken ikna etmek için Lugano'dan yardım alması bekleniyor.



Atletico devrede
PSG'den ayrılacak olan yıldız forvetin devre arasında görüşmelerde bulunduğu İspanya'dan Atletico Madrid seçeneğini de açık tuttuğu bildirildi. Cavani'nin bonservisini eline alması cazibesini artırıyor.

Gol makinesi
Palermo, Napoli ve PSG'de forma giyen Cavani tam bir gol makinesi. 33 yaşındaki yıldız 556 maçta 341 kez fileleri havalandırdı. 65 de asisti bulunan Uruguaylı forvet, ulusal forma ile de 50 gol kaydetti.

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