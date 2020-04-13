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Bursa'da koronavirüs korkusundan yaptığı temizlik canına mal oldu

BURSA’da koronavirüs (kovid-19) korkusu nedeniyle evinde sürekli temizlik yapan Mukaddes Tunç, yine evini çamaşır suyuyla temizlediği sırada, tuz ruhu da kullandı. Tunç, tuz ruhu ve çamaşır suyu karışımıyla ortaya çıkan klorin gazını solumasını sonucu yere yığıldı. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

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Bursa merkez Yıldırım ilçesindeki Değirmenönü Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde acı bir durum yaşandı.

Koronavirüs nedeniyle 4. Açelya Sokak üzerinde bulunan evinden çıkmayarak izole hayatı yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Mukaddes Tunç, dezenfekte etmek için evini sürekli temizlemeye başladı. Temizlik sırasında çok fazla çamaşır suyu kullanan Tunç, tuz ruhunu da karıştırınca ortaya çıkan klorin gazını soluması sonucu fenalaşarak yere yığıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Mukaddes Tunç’un yerde hareketsiz yattığını gören ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin evdeki ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tunç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otopsi öncesi koronavirüs testi yapılacak

Tunç’un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsiden önce ilk olarak koronavirüs testinin yapılacağı, testin pozitif çıkması halinde ise kadının direkt olarak defnedileceği, negatif çıkması halinde ise otopsinin yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

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