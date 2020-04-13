Süleyman Soylu istifadan neden döndü? İşin aslını anlattı 4 sebep var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifası kabul edilmedikten sonra görevine döndüğünü duyurmuştu. Soylu'yu geri dönüşe ikna eden 4 sebep olduğu ortaya çıktı. Bu sebeplerden biri şehit çocukları diğeri MHP lideri Bahçeli oldu.

Abone ol

Süleyman Soylu'nun kabul edilmeyen istifası sonrasında yaşananlar ortaya çıktı. 2.5 saatlik sürede Soylu'yu göreve dönmeye ikna eden çok önemli gelişmeler olmuş.

A Haber'e açıklamalar yapan Süleyman Soylu, geri dönüşünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin ve şehit çocukları ile vatandaşların etkili olduğunu söyledi.

Soylu göreve devam etme kararının 4 önemli sebebini şöyle izah etti:

*Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük liderliğinde yaşadığımız büyük badirenin (koronavirüs) içinde bir vesileyle özellikle şahsım tarafından sorumlu olduğum eksikliği büyük bir alicenaplıkla insanı boyutta ele almasına bizim tarafımızdan bigane kalınması sorumsuzluk olurdu.

*Milletimizin cuma gecesi yaşananları nakısa olarak kabul etmesi olayın tamamına samimiyetle bakması ve yaşananlarda iyi niyetten şüphe etmemesi benim bu kararımı değiştirmemde önemli etki ve katkı yaptı.

*Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin özellikle böyle bir dönemde sorumluluğa davet eden sözlerine kayıtsız kalmam sorumsuzluk olurdu.

* O mesajlar kalbime dokundu. Biz zaten babasız kaldık bizi bir kez daha babasız bırakma diye mesaj attılar. (Kendi cebi kapalı olduğu için şehit çocukları, eşi ile özel kaleminin cep telefonlarına mesaj yağdırmışlar)