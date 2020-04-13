Yurt dışından geldi eve gitmeden ‘şırdan’ sırasına girdi
Tır şoförü olan ve Türkiye’ye yeni giriş yapan bir vatandaş da evine gitmeden elinde pasaport ve valizi ile şırdancının önünde sıraya girip şırdanını aldı.
İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs ile etkin mücadele etmek amacıyla aldığı, ’Lokanta, restoran, pastane’ gibi yemek yenilen yerleri kapsayan iş yerlerinde sadece gel-al veya paket servis yapılabileceğine yönelik kararına Adanalı işletmeler ilk günden buyana uyuyor.
Vatandaşlar, kentin en çok tüketilen lezzetlerinden biri olan şırdan almak için şırdancıların önünde sıraya giriyor. Gece 3’e kadar Adana’da açık olan bazı şırdancıların önünde vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uygun halde sıraya giriyor ve şırdanlarını paket olarak alıp evlerine götürüyor. Bazı vatandaşlar ise şırdanı alınca evine kadar bile bekleyemeyip yolda yemeye başlıyor.
Adanalıların talebi yine de yüksek”
Şırdancı Emin Kertiş, korona virüsten dolayı paket servise döndüklerini belirterek, “Dükkan içerisinde yemek yasak. Satışlar düştü ama yine de iyi. Adanalılar şırdana talep gösteriyor. Adanalılar bunu yemezse olmaz. Şırdan, olmazsa olmazlardandır. İnsanlar artık evlerine çekildiler bu nedenle düşüş var ama talepte yine var. Biz herkesten şırdanı sattığımız için teşekkür alıyoruz. Gece 3’e kadar satışa devam ediyoruz” dedi.
Kertiş, şehir dışından da talep geldiğini ve korona virüse rağmen kargo ile şırdan gönderdiğini söyleyerek, “Şırdanı yemeden Adanalılar yatamıyor. Korona virüs engel olmadı. Bu yemeklerin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini zaten doktorlarımız açıklamıştı. Adanalının virüs ilacı diyebiliriz bunlara” şeklinde konuştu.