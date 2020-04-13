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Gaziantep'te sokağa çıkma yasağı sonrası caddelerde insan seli oluştu

GAZİANTEP de sokağa çıkma yasağı uygulanan 31 kent arasında yerini almıştı. Bugün yasağın son bulmasının ardından vatandaşlar, caddelere akın etti. Görüntüler tepki çekecek nitelikte.

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İçişleri Bakanlığı tarafından 31 kentte uygulanan sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından Gaziantep'te vatandaşlar çarşıya akın etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma gecesi yayımlanan genelge ile Gaziantep'in de aralarında olduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Karagöz ve Gaziler caddesi dolup taştı

Yasağın bitmesinin ardından Gaziantep'te insan yoğunluğunun en fazla olduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde yoğunluk oluştu. Özellikle banka önlerinde uzun kuyrukların oluştuğu kentte insanların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Yasağın ardından açılan market ve mağazalarda da insanların yoğun şekilde alışveriş yapması dikkati çekti.

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