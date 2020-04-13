Marc Wilmots Fenerbahçe için Antwerp'i geri çevirdi

Belçika basını, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Marc Wilmots'un sarıl-lacivertli takım için Antwerp'in kendisine yaptığı teklifi reddettiğini yazdı.

Abone ol

Ersun Yanal'la yollarını ayıran ve gündeminde Erol Bulut'un yanı sıra birçok isim bulunduran Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışları kapsamında ilgilendiği isimden olumlu adım geldi.

Antwerp'in teklifini geri çevirdi

Marc Wilmots geleceği adına kararı verdi. Belçika basınından Voetbal24'e göre deneyimli teknik adam, Antwerp'in kendisine yaptığı teklifi reddetti.





Fenerbahçe detayı

Geçmişte Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü yapan Wilmots'un, Mirallas ve Defour gibi eski oyuncularının forma giydiği Antwerp'e sıcak bakabileceği belirtiliyordu ama 51 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe ile yürüttüğü görüşmeler nedeniyle teklifi reddettiği belirtildi.





'Wilmots, Fenerbahçe'nin başına geçecek'

Voetbal24, Marc Wilmots'un farklı bir takımın başına geçeceğini ve bu takımın da Fenerbahçe olduğunu açıklarken iki taraf arasındaki görüşmelerin sona yaklaştığını bildirdi.





4 aydır takım çalıştırmıyor

2012-16 yılları arasında Belçika A Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Wilmots, sonrasında kısa süreli olarak Fildişi Sahilleri ve İran Milli Takımlarında görev almıştı. Belçikalı hoca, İran'dan istifa ettiği 4 Aralık'tan bu yana da bir takım çalıştırmamıştı.