Pul biber diyeti nedir nasıl yapılır 3 günlük diyet listesi

Pul biber diyetiyle kilolarınıza veda edin. Pul biber diyeti nasıl yapılır, pul biber diyeti listesinde neler var sorularının yanıtların elmaelma.com'un 3 günlük pul biber diyeti listesinde bulabilirsiniz.

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Pul biber diyeti nedir, pul biber diyeti nasıl yapılır diye merak edenler için Diyetisyen Dilara İsmailoğlu, pul biber diyetinin detaylarını anlattı ve 3 günlük pul biber diyeti listesi hazırladı.

Pul biber diyeti listesiyle mayo ve bikini vücuduna hızlıca kavuşmanız mümkün. Hızlı kilo vermeye yardımcı pul biber diyeti hızlı diyet listelerinden de değil. Diyetisyen Dilara İsmailoğlu, pul biber diyeti sırrını şöyle anlatıyor: “Yemeklerinize acı pul biber ilave edin. Acı vücut sıcaklığınızı artırarak metabolizmanızın daha hızlı çalışmasına yardımcı olacaktır.”

Pul biberi diyeti yaparken dikkat etmeniz gerekenleri Dilara İsmailoğlu şöyle anlattı:

"Diyet süresince iştahınızı azaltmak ve kısa sürede doymak için oldukça önemli olan tahıl grupları kesinlikle beslenmenizde yer almalıdır. (Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar gibi…) Posa oranının oldukça yüksek olduğu tahıllı besinler, tokluk hissini arttırdığı gibi aynı zamanda konsantrasyonu ve motivasyonu da olumlu yönde etkiler.

PUL BİBER DİYETİNDE SU İÇMEK ÇOK ÖNEMLİ

Hayatımız için oldukça önemli olan su, diyet boyunca bol bol tüketilmelidir. Sindirim sisteminin düzenlenmesi için oldukça önemli olan su içmeyi, gün içerisinde unutuyorsanız telefonunuza alarmlar kurabilir veya ofisinizde masanıza ufak notlar yazabilirsiniz.

PUL BİBER DİYETİNİN VAZGEÇİLMEZLERİ: FINDIKLA-CEVİZLE FISTIK GİBİ OLUN!

Önemli bir diğer besin ise yağlı tohumlardır (Fındık, fıstık, susam, ceviz gibi…) Posa, vitamin ve mineral bakımından oldukça değerli olan yağlı tohumlar yemek yeme kontrolünüzü sağlayarak, tokluk hissinin oluşmasına yardımcı olur. Bu besini tüketirken yeteri miktarda tüketmeye özen göstermelisiniz. Gereğinden fazla miktarda tüketilmesi zayıflamaktan ziyade kilo almanıza sebep olabilir.

YUMURTAYLA METABOLİZMANI GAZLA

* Yemeklerinize pul biber ilave ediniz. Acı pul biber vücut sıcaklığınızı artırarak metabolizmanızın daha hızlı çalışmasına yardımcı olacaktır.

* Yumurta, biotin içeriğinden dolayı diyette metabolizmanızın artması açısından önemlidir.

* Yeterli ve dengeli protein tüketilmez ise metabolizma yavaşlayacaktır. Çünkü vücut proteini sindirmek için daha çok enerji harcamaktadır. Hem bitkisel hem de hayvansal kaynaklı proteinleri diyetlerinizde mutlaka yer vermelisiniz.

* Metabolizmanın bir diğer düşmanı da uzun süre aç kalmak; 2-3 saat aralıklı periyodlar ile mutlaka bir şeyler tüketiniz.

3 GÜNLÜK PUL BİBER DİYETİ LİSTESİ

1. GÜN:

Kahvaltı: 2 adet haşlanmış yumurta, 1 avuç kiraz domates + salatalık + yeşillik + biber +1 yemek kaşığı zeytinyağı ile

Ara: 1 elma (doğranmış) + 1 çay kaşığı tarçın + Beyaz çay-yeşil çay

Öğle: 150 gram ızgara/fırın/haşlama beyaz et. Salata; 1 tatlı kaşığı zeytinyağlı + limon + sirke

Ara: 1 adet greyfurt suyu, 1 ceviz büyüklüğü kadar kök zencefil, yarım dal maydanoz, hepsini blenderdan geçirip tüketiniz.

Akşam: 1 tabak suyu süzülmüş sebze yemeği/zeytinyağlı/kuru bakliyat, 3-4 yemek kaşığı kaymaksız yoğurt, 1 dilim tam buğday veya çavdarlı ekmek

Ara: 1 su bardağı light süt – içerisinde kahve konularak da şekersiz/kremasız olarak tüketilebilir.

2. GÜN

Kahvaltı: 1 dilim peynir çeşitlerinden, 1 tam ceviz içi veya 5 adet fındık/badem, Domates + salatalık + yeşillik + biber, 1 dilim tam buğday veya çavdarlı ekmek.

Ara: 1 adet taze salatalık, 1 şeker kaşığı rendelenmiş zencefil, 1 dilimlenmiş limon, 10-12 dal taze nane, 5-6 dal taze maydanoz

Öğle: 1 tabak suyu süzülmüş sebze yemeği/zeytinyağlı/kuru bakliyat, 3-4 yemek kaşığı kaymaksız yoğurt, 1 dilim tam buğday veya çavdarlı ekmek.

Ara: 1 adet kepekli fırın galetası, 1 su bardağı ayran/cacık- sulandırılmış (salatalık/nane vb eklenebilir.)

Akşam: 150 gram ızgara/fırın/haşlama kırmızı et, salata; 1 tatlı kaşığı zeytinyağlı + limon + sirke.

Gece: 1 kase yoğurt+6-7 adet fındık/badem

3. GÜN

Kahvaltı: 1 tam yumurta + 1 yumurta akı + 1 tatlı kaşığı sıvıyağlı (ıspanak/kabak/pazı/domates/ mantar/brokoli vb ) sebzeli omlet+ 1 dilim tam buğday veya çavdarlı ekmek

Ara: 1 adet taze salatalık, 1 şeker kaşığı rendelenmiş zencefil, 1 dilimlenmiş limon, 10-12 dal taze nane, 5-6 dal taze maydanoz

Öğle: 1 kase unsuz çorba, salata+ 1 tatlı kaşığı sıvıyağ + limon + sirke

Ara: 1 porsiyon meyve – kaseye küp doğra + tarçın, salatalık - tuzsuz

Akşam: 5 adet yağsız pişirilmiş köfte, 1 tabak suyu süzülmüş sebze yemeği/zeytinyağlı/kuru bakliyat

Gece: 1 kase kaymaksız yoğurt + pul biber + limon

PUL BİBER DİYETİ YAPACAKLARA ÖNEMLİ NOT

Bireyin kilosuna ve sağlık durumuna göre besinlerin miktarları ve içerikleri değişkenlik gösterebilir. En doğru sonuç için mutlaka bir diyetisyenden yardım almaktır. Ağır kalp hastaları, tansiyon rahatsızlığı olan hastalar, yoğun kimyasal ilaç kullananlar, mide ülseri olanlar, kanamalı koliti olanlar, hamileler, emzirenler, kanser hastaları, reçeteli ilaç kullananlar, böbrek yetmezliği olanlar için sıkı diyetler önerilmez.