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Haberturk'te kim osurdu canlı yayın sosyal medyanın konusu oldu

Dün akşam Habertürk ekranlarınca canlı yayınlanan programda ilginç bir ses duyuldu. Kısa sürede sosyal medyada Haberturk canlı yayında kim osurdu sorusu ile TT olan program günün konusu oldu.

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Habertürk ekranlarında Süleyman Soylu'nun istifa kararı konuşulurken ilginç bir olay yaşandı. Program canlı yayınlanırken bir anda osuruk sesi geldi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

İçişleri Bakanı Soylu'nun istifasının da tartışıldığı programda Adil Gür, Gürkan Hacır, Mete Yarar ve Nedim Şener konuk oldu. Mete Yarar istifayla ilgili yorum yaparken bir yellenme sesi duyuldu.

Canlı yayın kazası olarak değerlendirilen olay Habertürk Gündem programının yayın akışını bozmadı, fakat acil reklama gidilmesine neden oldu.

Sosyal medyada da yayılan görüntülerle ilgili program sunucusu Veyis Ateş daha sonra açıklama yaptı. Ateş yellenme ile ilgili “Kıymetli misafirlerimiz evlerde olduğu için stüdyo kendi kendine bir oto kontrol yaratıyor ama evlerde olduğumuz için bazen grip olabiliyoruz, uzaktan yayın yapıyoruz. Dolayısıyla bazen aksıra biliyoruz bazen öksüre biliyoruz. Böyle bir şeyler olmuş bundan dolayıda kurusa bakmayın.” açıklamasını yaptı.

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