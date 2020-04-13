Aksaray'da inşaat işçisi 7'nci kattan havalandırma boşluğuna düştü

AKSARAY'da yapımı süren bir binada inşaat işçsi olan Zeki Kozan (58), binanın 7'nci katından havalandırma boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Bina duvarı kırılarak kurtarılan Kozan'ın hayati tehlikesi devam ediyor.Abone ol
Aksaray Şifahane Mahallesi 3180 Sokak'taki bir inşaatta iş kazası meydana geldi.
Binanın 7’nci katında çalışan Zeki Kozan, iddiaya göre havalandırma boşluğunun üzerine koyduğu tahtaya basması sonucu dengesini kaybedip, zemin kata düştü.
Hayati tehlikesi devam ediyor
Düştüğü yerde mahsur kalan Kozan’ı, mesai arkadaşları duvarı kırarak kurtardı. Kozan, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kozan'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.