HABER /  YEREL

Aksaray'da inşaat işçisi 7'nci kattan havalandırma boşluğuna düştü

AKSARAY'da yapımı süren bir binada inşaat işçsi olan Zeki Kozan (58), binanın 7'nci katından havalandırma boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Bina duvarı kırılarak kurtarılan Kozan'ın hayati tehlikesi devam ediyor.

Abone ol

Aksaray Şifahane Mahallesi 3180 Sokak'taki bir inşaatta iş kazası meydana geldi.

Binanın 7’nci katında çalışan Zeki Kozan, iddiaya göre havalandırma boşluğunun üzerine koyduğu tahtaya basması sonucu dengesini kaybedip, zemin kata düştü.

Hayati tehlikesi devam ediyor

Düştüğü yerde mahsur kalan Kozan’ı, mesai arkadaşları duvarı kırarak kurtardı. Kozan, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kozan'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Dünya Sağlık Örgütü: 70 ayrı Covid-19 aşısı çalışması var 3'ü umut verici
Eski sevgilisini yola fırlatıp dakikalarca döven şahıs kamerada
İzmir metrosunda korkutan görüntüler İzmir Büyükşehir'e sefer sayısı tepkisi
Süleyman Soylu istifadan neden döndü? İşin aslını anlattı 4 sebep var
Yoğun bakımdan çıkarılan Boris Johnson'a yeniden korona testi yapıldı! İşte sonucu
Fenerbahçe'den Cavani bombası! Bedavaya gelecek
ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanı Soylu'dan MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür telefonu
Haberturk'te kim osurdu canlı yayın sosyal medyanın konusu oldu
Marc Wilmots Fenerbahçe için Antwerp'i geri çevirdi
Yasak bitti Vanlılar sokaklara akın etti
İçinde D vitamini olan peynir yiyin! Koronavirüse kalkan oluyor
Haydar Baş ailesi eşi Ayşe Baş ve çocukları kimdir?
Yorumlar