Mevlüt Erdinç'e sürpriz talip

Fenerbahçe'nin golcü oyuncularından Mevlüt Erdinç'e Fransa takımlarından Sochaux talip oldu.

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Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in arkasında yedek bekleyen ve kupa maçlarında attığı gollerle adından söz ettiren milli futbolcu Mevlüt Erdinç'e, forma giydiği ilk kulüp olan Sochaux'nun istediği ifade edildi.

Sezon sonu Mevlüt'le görüşecekler

Şu anda Ligue 2'de mücadele eden Sochaux'nun sezon bitiminde Mevlüt'le görüşüp resmi teklif yapacağı belirtiliyor.

Başka takımların da ilgisi var

Milli golcü Mevlüt Erdinç ile Metz, Dijon ve Nice takımlarının da adı geçiyor.