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Bahattin Bican koronavirüsten öldü FETÖ'nün mahrem sorumlusuydu İsveç'e kaçmıştı

15 Temmuz darbe girişiminin müsebbibi Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem sorumlularından Bahattin Bican, yeni tip coronavirüs nedeniyle öldü. FETÖ'cü Bican, İsveç'e firar etmiş orada yaşamaya başlamıştı.

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Son dakika haberine göre; FETÖ'den aranan firari isim Bahattin Bican koronadan öldü.. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kaçtığı İsveç'te sığınmacı kampında virüs kapan 63 yaşındaki Bican'ın 2 haftalık yoğun tedavi süreci sonucu öldüğü duyuruldu.

Emekli askerdi

15 Temmuz darbe girişimi esnasında Gölcük Donanma Komutanlığında FETÖ'nün sözde imamı olarak görev yapan emekli asker Bahattin Bican, İsveç'e kaçmıştı. İsveç'ten Almanya'ya geçiş yapmak isteyen Bican, "cemaat üyesi" olduğunu belirterek Almanya'ya iltica etti.

Almanya, Dublin Anlaşması gereği Bican'ı 3 Mart'ta İsveç'e iade etti. İsveç'e dönen Bican, mülteci kampına gönderildi. Kaldığı kampta corona virüsü semptomları göstermeye başlayan Bahattin Bican'ın yüksek ateş, terleme ve boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı, test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

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