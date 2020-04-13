HABER /  POLİTİKA

Ömer Çelik’ten CHP’ye ‘Sahra Hastanesi’ tepkisi

İhlas Haber Ajansı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Bu salgın günlerinde olmayan hastaneyi var gibi göstererek siyaset yapmak affedilmez bir sorumsuzluktur” dedi.

Abone ol

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, bin kişilik "Sahra Hastanesi" yaptığı iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

''Böyle bir hastane yok''
Ömer Çelik, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ‘Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 1000 yataklı sahra hastanesi yaptığını, Türkiye Cumhurbaşkanlığı’nın bunu yapamadığını’ iddia ediyor. Böyle bir hastane yok. Hastane denilen yer fuar alanında perdelerle bölmeler yapılmış bir yer. Olmayan hastaneyi varmış gibi gösterip üstüne sözde siyasi iddia inşa etmek yakışıksız bir durumdur.

''Asgari siyasi sorumluluk beklemek hakkımızdır''
Salgına karşı ulusal mücadele verdiğimiz bugünlerde asgari siyasi sorumluluk beklemek hakkımızdır. Adanamızda korona virüsle mücadelede birinci basamak aile hekimlikleri başta olmak üzere tüm birinci basamak sağlık tesisleri, 16’sı kamu hastanesi, 16’sı özel hastane ve 2’si üniversite hastanesi olmak üzere toplam 34 yataklı tedavi kurumumuzda 25 bin 335 sağlık personeli ile hizmet veriliyor.

''Emek sahiplerine haksızlıktır''
Adana geneli hastanelerimizde bin 412’si yoğun bakım yatağı olmak üzere 7 bin 197 yatak mevcut olup servislerimizde doluluk oranı yüzde 10, yoğun bakımlarımızdaki doluluk oranı ise yüzde 13’tür. Aynı zamanda hastanelerimizde normal hastalarımız için de hizmet kesintisiz şekilde devam etmektedir. Başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm görevlilerin üstün bir fedakarlıkla vatandaşlarımıza hizmet verdiği bir dönemde, olmayan bir hastaneyi varmış gibi göstermek tüm bu emek sahiplerine haksızlıktır.

''Vatandaşlarımızı aldatmaya çalışmak bir siyasi parti için en kötü sicildir''
Birazcık siyasi ciddiyet, birazcık siyasi sorumluluk görmek istiyoruz. Kılıçdaroğlu’nun ele aldığı konulara siyasi ciddiyet ve sorumlulukla yaklaşması gerekir. Her zaman olduğu gibi olmayan hizmetleri var gibi göstermişler. Her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı makamını olmayan şeyler üzerinden eleştirmeye çalışmışlar. Vatandaşlarımızı aldatmaya çalışmak bir siyasi parti için en kötü sicildir. Bu sicilin sürekli kabarmasından rahatsızlık duymaları gerekir. Bu salgın günlerinde olmayan hastaneyi var gibi göstererek siyaset yapmak affedilmez bir sorumsuzluktur.”

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Dünya Sağlık Örgütü: 70 ayrı Covid-19 aşısı çalışması var 3'ü umut verici
Eski sevgilisini yola fırlatıp dakikalarca döven şahıs kamerada
İzmir metrosunda korkutan görüntüler İzmir Büyükşehir'e sefer sayısı tepkisi
Süleyman Soylu istifadan neden döndü? İşin aslını anlattı 4 sebep var
Yoğun bakımdan çıkarılan Boris Johnson'a yeniden korona testi yapıldı! İşte sonucu
Fenerbahçe'den Cavani bombası! Bedavaya gelecek
ÖNCEKİ HABERLER
Vatandaşın konut, araç, bireysel kredi ve kredi kartı borçları ertelendi
Bahattin Bican koronavirüsten öldü FETÖ'nün mahrem sorumlusuydu İsveç'e kaçmıştı
İstanbul'da sağlık çalışanı çift düğün danslarını hastane yaptı
Futbolun devam ettiği tek lig Belarus! Tribünler ful çekiyor
Ardahan'da belediye başkanının 'Bundan sonra ona zırnık yok' cümlesine muhtardan tepki
Kızılay Başkanı Kınık: Korona tedavisi için plazma bağışlayanlara madalya verilecek
Yorumlar 1 yorum