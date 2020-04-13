Çanakkale'de kronik hastalıklarına rağmen 92 yaşında koronavirüsü yendi

ÇANAKKALE'de solunum yetmezliği nedeniyle hastanede yoğun bakıma alınan 92 yaşındaki Bahriye Kaya'nın koronavirüs (kovid-19) testi pozitif çıktı. Kaya, koronavirüse karşı dimdik durarak 9 gün yoğun bakım, 5 günde servis olmak üzere 14 günde virüsü alt etti. Kaya'nın alzheimer, tansiyon gibi kronik hastalığı olduğu da belirtildi.

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Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Çalköy köyünde yaşayan Bahriye Kaya, 31 Mart'ta pandemi hastanesi olarak hizmet veren Çan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma yatırılan yaşlı kadının, yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı.

9 gün yoğun bakım mücadelesi verdi

Kaya, yoğun bakım servisinde 9 gün süren tedavisinin ardından 5 gün de serviste yattı. Tedaviye olumlu yanıt veren Kaya, bugün taburcu oldu. Acil servisten sağlık çalışanlarının alkışları arasında sedye ile çıkarılan Kaya, ambulansa alınarak, köydeki evine götürüldü.

Kronik hastalığı olmasına rağmen pes etmedi

Öte yandan, Bahriye Kaya'nın, alzheimer ve tansiyon hastası olduğu öğrenildi.